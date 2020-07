Divočina v podaní Samsungu. Za nákup vráti až 2 000 eur

Akcia s názvom „Samsung leto plné divokých zliav“ bude trvať až do 30. augusta. V rámci nej môžete získať bonus vo výške až 2 000 Eur za nákup televízorov, soundbarov, chladničiek, práčok, mikrovlnných rúr a vysávačov. Ak ste sa teda chystali na refresh svojej domácnosti alebo vás oslovila niektorá z noviniek, toto je ideálna príležitosť, ako výrazne ušetriť. Vďaka divokým zľavám tak môžete napríklad získať 85-palcový 8K QLED televízor Samsung už za 9 999 Eur, čo predstavuje bonus 2 000 Eur. V akčnej ponuke sú však aj ďalšie modely 8K a 4K QLED televízorov, dizajnové novinky Samsung The Frame, The Serif a The Sero, či najnovšie soundbary.

Všetko pre domácnosť

V divokej ponuke sú aj domáce spotrebiče, ako klasické chladničky s technológiou Twin Cooling, štvordverová chladnička s technológiou Tripple cooling a unikátny model Samsung Family Hub. Ten po odrátaní bonusu stojí 2 550 Eur.

Medzi zvýhodnenými práčkami dominuje parná práčka so sušičkou Samsung QuickDrive s kapacitou 10 kg s cenou 1 359 Eur po odrátaní bonusu 240 Eur. V rámci ponuky si vyberiete aj mikrovlnnú rúru či robotický vysávač. Najvyšší model Samsung PowerBot tak vďaka bonusovej akcii získate až o 150 Eur lacnejšie.

Veľká cestovateľská súťaž

Ak ste milovníkom výletov alebo naopak hľadáte motiváciu vyraziť niekam po Slovensku, máte ideálnu príležitosť. Až do konca leta, teda do 30. augusta 2020, Samsung organizuje neobvyklú súťaž. Tá je rozdelená do štyroch kategórií. Prvých 100 súťažiacich v každej kategórii získa k letnej akčnej ponuke divokých zliav ďalšiu zľavu vo výške 10 %. Z každej kategórie navyše bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa poukaz v hodnote 110 Eur na nákup ubytovania prostredníctvom Amazing Places. Podmienky súťaže nájdete na www.samsungcommunity.sk, kde rovnako budete nahrávať svoje fotografie.

V akcii „Samsung leto plné divokých zliav“ je 82 modelov produktov. Pre uplatnenie bonusov je potrebné sa zaregistrovať do 14 dní od nákupu na stránke samsung.sk, nahrať všetky potrebné doklady a po splnení všetkých podmienok dostanete bonus na svoj účet. Akcia platí v značkových predajniach Samsung, v internetovom obchode samsung.sk a u ďalších vybraných predajcov elektroniky. Ďalšie informácie o akcii a podmienky sú k dispozícii na stránke www.samsung.com/sk/divokezlavy.

