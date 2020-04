KORONAVÍRUS V boji proti pandémii pomáhajú aj umelci: FOTO V Pezinku sa spojil fotograf s dizajnérom

Pezinský obuvník Juraj Chalany roky navrhuje a ručne šije exkluzívne dámske lodičky. Skrášľovanie dámskych nôh sa však na chvíľu rozhodol odložiť bokom a momentálne šije to, čo je na Slovensku potrebnejšie - rúška. "S Ďurom sme spolu vyrastali a všimol som si, že začal šiť rúška. Opýtal som sa ho, či nepotrebuje pomoc, to som ešte nevedel, že on už dva týždne navrhuje dizajn takých rúšok," hovorí jeho kamarát a portrétny fotograf Michal Šebeňa.

Chalany totiž svoje rúška šije z textílie, ktorá sa používa aj v medicíne. "Ďuro ma zavolal, že však nech sa prídem na hodinku pozrieť do jeho dielne. Z tej hodiny sa stalo to, že 10-15 hodín denne robím, vyrábam, riešim ľudí, maily, výrobu, styk so zákazníkmi," opisuje Šebeňa. V dielni majú prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. "So zákazníkmi všetko riešime po telefóne, nosíme rúška, snažíme sa chrániť ako sa len dá," dodáva Šebeňa.

Keď sa spoja umelci

Chalani sa síce stretli aj s neprajnosťou, ale prevládali skôr pozitívne reakcie. "Dostávali sme rôzne nepríjemné správy, že ako môžme predávať rúška, že prečo ich nedávame zadarmo. Veď my dávame do nemocnice rúška zadarmo," hovorí fotograf aj nepríjemné skúsenosti.

Šebeňa má možnosti fotenia pre opatrenia momentálne obmedzené, tak sa podľa vlastných slov snaží byť užitočný iným spôsobom. "Takýmto spôsobom vznikla dočasná spolupráca Chalany a Šebeňa," vysvetľuje fotograf.

Pomoc pre Pezinok

Keďže obaja sú rodení Pezinčania, rozhodli sa pomôcť aj svojmu mestu. "Vzniklo to tak, že v Pezinku bola občianska iniciatíva. V kultúrnom dome šili dobrovoľníčky a dobrovoľníci," hovorí Šebeňa. Mesto chcelo totiž chrániť svojich občanov od tých najstarších, až po najmladších.

"Vzniklo to tak, že najskôr začali šiť rúška jednotlivci a mesto sa rozhodlo zareagovať. Rozmýšľali sme, ako ich podporiť, aby sme vedeli aj zrýchliť výrobu. Začala to koordinovať dobrovoľníčka Denisa Kováčová. Najskôr sa šili klasické bavlnené rúška, to bolo asi 200 alebo 250 kusov denne. Počas toho sa so mnou spojili Juraj Chalany a Mišo Šebeňa a začali sme rokovať o spolupráci," hovorí primátor mesta Pezinok Igor Hianik.

Mesto urobilo základný prieskum trhu a po porovnaní si ceny, výkonu a materiálu uvážilo, že to je najlepšia ponuka. "Jedno rúško nás teraz celkovo vyjde asi 45 centov bez DPH," hovorí Hianik. Mesto však podporujú aj Pezinčania, ktorí môžu prispieť buď finančne na transparentný účet mesta, alebo akokoľvek uznajú za vhodné.

"Podporujú nás aj miestni podnikatelia. Napríklad masážny salón, ktorý je v Pezinku, daroval ľuďom, ktorí šijú rúška poukážky na masáže, keďže sú celé dni zhrbení. Alebo priniesli polievku, prípadne im darovali zasadené kvety. Za ten čas sa zapojilo asi 70 dobrovoľníkov, ktorí šili či roznášali rúška," hovorí s hrdosťou v hlase primátor.

V Pezinku žije takmer 5000 seniorov a momentálne by mali mať už rúška všetci. "Išli sme od tých najohrozenejších skupín, to znamená, že najskôr sme rúška rozdali seniorom, dostala ich aj pinelská nemocnica, policajti, dobrovoľní hasiči, záchranári. Proste ľudia, ktorí ich najviac potrebujú. Dokopy sme rozdali 10-tisíc rúšok a 300 priniesla aj vietnamská komunita," opisuje Hianik.

"Pre mňa, ako primátora, bolo najkrajšie to, že sa pospájalo veľa ľudí. Súkromný sektor, čo sú chalani (Chalany a Šebeňa, pozn. red.), aj dobrovoľníci, mesto. Ľudia sú teraz súdržnejší," dodal primátor.

"Obaja sme hrdí Pezinčania, milujeme toto mesto, chceme, aby bola táto pliaga čím-skôr preč, aby sme všetci mohli opäť začať normálne pracovať. Tak sme ponúkli rúška za cenu, ktorá pokryla časť nákladov, zvyšok nákladov hradíme my," povedal Šebeňa. V Pezinku sa tak teraz vyrobí 600 rúšok za hodinu.

Juraj Chalany

je 36-ročný dizajnér, remeselník a obuvník. Pochádza z Pezinka, kde má aj dielňu, v ktorej ručne vyrába svoje luxusné dámske lodičky, ale aj inú obuv. Tá sa predáva po celom svete.

Michal Šebeňa

je rodený Pezinčan a portrétny fotograf. Vo svojej fotografii pracuje výhradne som staromódnym fotoaparátom Hasselblad a čiernobielym filmom. Pracuje vo svojej čiernej komore, kde robí ručné zväčšeniny svojich fotografií. Publikuje, vystavuje a predáva limitované edície vo fineartovej galerijnej kvalite.