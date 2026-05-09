Sobota9. máj 2026, meniny má Roland, zajtra Viktória

Konflikt o makové polia v Afganistane: Zrážky si vyžiadali dve obete

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

FAJZABÁD - Pokus o ničenie makových polí na severovýchode Afganistanu vyvolal násilné zrážky, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, uviedla v sobotu polícia a miestni obyvatelia. Informuje o tom agentúra AFP.

Zákaz maku a zásahy Talibanu

Vláda Talibanu rok po návrate k moci v roku 2021 zakázala pestovanie maku, ktorý je základnou surovinou pre výrobu drog. Úrady odvtedy spustili viacero operácií na zničenie nelegálnych polí.Pri piatkovej operácii v Atanjalawe v severovýchodnej provincii Badachšán „chceli farmári a obyvatelia v spolupráci s pašerákmi drog tento plán zmariť a odolať ničeniu“, povedal pre agentúru AFP hovorca provinčnej polície. Povedal, že o život prišiel chlapec vo veku 13 alebo 14 rokov a obvinil „zlomyseľných ľudí a mafiánske gangy“ z podnecovania nepokojov. Podľa jeho slov v sobotu bol pri ďalšom násilnom strete zabitý jeden muž.

Hlavná cesta do provinčného hlavného mesta Fajzabád bola v sobotu kvôli nepokojom zablokovaná na asi dve hodiny. Jeden z miestnych obyvateľ, ktorý si z bezpečnostných dôvodov želal zostať v anonymite, v piatok agentúre AFP povedal, že sily Talibanu „s ľuďmi zaobchádzali zle, ponižovali ich a urážali“. Ďalší obyvateľ pod podmienkou anonymity povedal, že obyvatelia „zaútočili na Taliban v sebaobrane“, keď nich začali strieľať.

V Afganistane sa plocha na pestovanie maku v roku 2025 znížila na asi 10.200 hektárov, čo je jeden z najnižších zaznamenaných údajov podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu. OSN opakovane vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo afganským farmárom prejsť z ekonomicky výnosného maku na iné plodiny a spôsob zárobku.

Viac o téme: MakópiumPoliaNičenieAfganistanHeroín
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Z Nemecka deportovali do vlasti ďalších 25 odsúdených Afgancov
Zahraničné
Bývalého austrálskeho vojaka zadržali!
Bývalého austrálskeho vojaka zadržali! Mal spôsobiť smrť Afgancov
Zahraničné
Nešťastie v Afganistane: Zemetrasenie
Nešťastie v Afganistane: Zemetrasenie si vyžiadalo najmenej osem mŕtvych
Zahraničné
Afganistan a Pakistan vedú
Afganistan a Pakistan vedú mierové rokovania: Dosiahli pokrok
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trnavský rínek plný pestrého programu a rôznych predajcov
Trnavský rínek plný pestrého programu a rôznych predajcov
Správy
Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje na hrade Devín
Živá história, dobová hudba a šermiarske súboje na hrade Devín
Správy
Májový kvet v centre Trnavy
Májový kvet v centre Trnavy
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
MIMORIADNE Dráma v Bratislave: Muž neprežil pád z poschodia bytovky! Zásah polície aj záchranárov
Domáce
Ukrajina prišla o prvú
Obyvatelia Trnavy v panike: Nad mestom zaznela silná rana! Rezort obrany vysvetľuje, čo sa deje
Domáce
FOTO V Bratislave horel autobus.
V Bratislave horel autobus: Škodu predbežne vyčíslili na 15-tisíc eur
Domáce
Výluka na Tatranskej elektrickej železnici: 4 dni bez vlakov, nasadia náhradné autobusy
Výluka na Tatranskej elektrickej železnici: 4 dni bez vlakov, nasadia náhradné autobusy
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
Izrael útočil pri Bejrúte: Hizballáh tvrdí, že vyslal dron na sever Izraela
Zahraničné
Ilustračné foto
Smutná správa vo vede: Vo veku 95 rokov zomrel priekopník modernej genetiky a molekulárnej biológie
Zahraničné
Britský premiér Keir Starmer.
Starmer chce po voľbách načúvať voličom: Výzvy na jeho odstúpenie pribúdajú
Zahraničné
Nákaza na ďalšej luxusnej
Nákaza na ďalšej luxusnej výletnej lodi! Nebezpečným vírusom sa infikovalo už viac ako 100 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Monika Absolonová
Českú speváčku v rodnej krajine nechceli: Vďaka Slovákom je dnes z nej hviezda prvej triedy!
Domáci prominenti
Sarah Ferguson
Nechutné praktiky exvojvodkyne: Škandalózne obvinenia zo sexu s Diddym a honba za bohatými mužmi!
Zahraniční prominenti
Michal Sabo
Slovenský exmoderátor sa oženil: FOTO zo svadby... Áno povedal dlhoročnému partnerovi!
Domáci prominenti
Mary Bartalos ukázala dcérku
Mary Bartalos ukázala dcérku Rut: To je krásne dievčatko!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Keď valcuje genetické kríženie
Keď valcuje genetické kríženie a AI: Dvaja bratia vypestovali BIELE jahody, ktoré chutia ako...Tomu NEUVERÍTE!
Zaujímavosti
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite sa, na ktorých miestach tela sa najradšej nenápadne skrývajú! TRIKY na kliešte
Zaujímavosti
Toto miesto nad Dubrovníkom
Toto miesto nad Dubrovníkom skrýva desivú pravdu, ktorú turisti nepoznajú
dromedar.sk
Ilustrácia objektu 2002 XV93
Vedci sú v šoku: Objavili atmosféru na malej planétke Slnečnej sústavy! Vôbec tam nemala byť
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Nový HONOR 600 je
Nový HONOR 600 je štýlový aj odolný. Pozri sa, ako premení tvoj digitálny život
vosveteit.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)

Šport

Výsledok, ktorý obletí svet: Zlatá olympionička Rehák Štefečeková získala medailu!
Výsledok, ktorý obletí svet: Zlatá olympionička Rehák Štefečeková získala medailu!
Športová streľba
Slovensko – Dánsko: Online prenos z posledného prípravného zápasu pred štartom MS v hokeji 2026
Slovensko – Dánsko: Online prenos z posledného prípravného zápasu pred štartom MS v hokeji 2026
Reprezentácia
Pre Petru Vlhovú sa stala nočnou morou: Fanúšikovia na Slovensku sa dozvedeli zásadnú novinku
Pre Petru Vlhovú sa stala nočnou morou: Fanúšikovia na Slovensku sa dozvedeli zásadnú novinku
Petra Vlhová
Liverpool v boji o Ligu majstrov v šlágri: Chelsea vytrápila favorita
Liverpool v boji o Ligu majstrov v šlágri: Chelsea vytrápila favorita
Premier League

Auto-moto

Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Aktuality
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Vzťahy na pracovisku
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Kariérny rast
8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Doba ľadová ich nezlomila. Dávni príbuzní moderného človeka v Číne vyrábali zložité nástroje už pred 146 tisíc rokmi
Doba ľadová ich nezlomila. Dávni príbuzní moderného človeka v Číne vyrábali zložité nástroje už pred 146 tisíc rokmi
Správy
USA zablokovali viac než 70 iránskych tankerov. Teherán prichádza o 13 miliárd dolárov
USA zablokovali viac než 70 iránskych tankerov. Teherán prichádza o 13 miliárd dolárov
Moderná vojna a konflikty
Nová štúdia spojila vajíčka s nižším rizikom Alzheimerovej choroby. Vedci ukázali aj množstvo, pri ktorom bol rozdiel najvýraznejší
Nová štúdia spojila vajíčka s nižším rizikom Alzheimerovej choroby. Vedci ukázali aj množstvo, pri ktorom bol rozdiel najvýraznejší
Veda a výskum
Smartfóny zdražujú, hoci sa ich predáva menej. Výrobcovia našli spôsob, ako zarobiť viac aj pri slabšom trhu
Smartfóny zdražujú, hoci sa ich predáva menej. Výrobcovia našli spôsob, ako zarobiť viac aj pri slabšom trhu
Správy

Bývanie

Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov

Pre kutilov

Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
MIMORIADNE Dráma v Bratislave: Muž neprežil pád z poschodia bytovky! Zásah polície aj záchranárov
Nákaza na ďalšej luxusnej
Zahraničné
Nákaza na ďalšej luxusnej výletnej lodi! Nebezpečným vírusom sa infikovalo už viac ako 100 ľudí
Ukrajina prišla o prvú
Domáce
Obyvatelia Trnavy v panike: Nad mestom zaznela silná rana! Rezort obrany vysvetľuje, čo sa deje
Šokujúce výsledky PRIESKUMU vystrelili
Domáce
Šokujúce výsledky PRIESKUMU vystrelili Slovensko medzi TOP 25! V TOMTO sme prebehli aj viaceré západné krajiny

Ďalšie zo Zoznamu