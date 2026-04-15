Kúsok od našich hraníc vyčíňa nebezpečná infekcia! Registrujú stovky prípadov: Postihnuté je najmä známe mesto

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
BRNO - Juhomoravský kraj sužuje epidémia žltačky, zlá situácia je najmä v Brne. Iba od začiatku roka zaznamenali hygienici už 300 prípadov. Za celý minulý rok ich bolo pritom v kraji 221.

Za prvé dva mesiace tohto roku pribudlo v kraji vyše 200 prípadov, za marec 73 a za prvé dva týždne apríla zhruba tridsiatka prípadov. „Bohužiaľ aj naďalej je to asi tretina zo všetkých prípadov z celej Českej republiky,“ uviedla riaditeľka protiepidemického odboru juhomoravskej hygienickej stanice Renata Ciupek. Informuje o tom web novinky.cz

Najviac zasiahnuté je Brno. "Zhruba štvrtina sú stále osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia. Od januára ale evidujeme prienik infekcie do školských kolektívov, čo naďalej pretrváva. V apríli riešime deväť kolektívov základných a materských škôl," povedala Ciupek.

Snažia sa tiež chrániť osoby vystavené riziku. Od začiatku roka to bolo už viac ako 1700 ľudí, pričom u väčšiny sa podarilo zabrániť rozvoju ochorenia, a to včasným podaním očkovacej látky po tom, čo bol človek vystavený infekcii. Ide o súčasť protiepidemických opatrení, vakcínu v tomto prípade hradí štát. 

Česká republika zažila vlani najväčšiu epidémiu hepatitídy A za posledných takmer 50 rokov. Počet diagnostikovaných prípadov dosiahol 3 253. Najviac zasiahnutá bola vlani Praha, ale v posledných mesiacoch sa situácia začala prelievať na južnú Moravu. 

Vyjadrenie Takáča pred rokovaním vlády
Karin Majtánová má chlapov omotaných okolo prsta: Keď jej prasknú nervy, zaberie jediná vec!
Útočník Slovana Samuel Takáč po víťazstve nad Košicami
