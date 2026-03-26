Porušil zákaz! VIDEO Po Moste SNP v Bratislave jazdil domiešavač s 30,9 tony

BRATISLAVA - Po Moste SNP v Bratislave jazdil v utorok (24. 3.) domiešavač s hmotnosťou 30,9 tony, pričom na moste platí zákaz vjazdu vozidlám, ktoré presahujú 21 ton. Policajti tak 29-ročnému vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 500 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas utorka vykonali aj na základe podnetu občanov zvýšený dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, zameraný na prejazd ťažkotonážnych vozidiel cez národnú kultúrnu pamiatku Most SNP,“ uviedla polícia. Počas služby spozorovala nákladné vozidlo, tzv. domiešavač, ktoré jazdilo po Moste SNP smerom na Staromestskú ulicu. Policajti pripomenuli, že na Moste SNP platí zákaz vjazdu vozidlám alebo jazdným súpravám, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje 21 ton.
Policajti vozidlo zastavili a skontrolovali. „Následne bolo za pomoci mobilných váh vykonané váženie, pri ktorom zistili, že okamžitá hmotnosť vozidla vrátane nákladu dosahovala 30,9 tony, teda takmer o desať ton viac, než je na moste povolené,“ uviedli. Bratislavská krajská polícia preto vodičov nákladných vozidiel vyzýva, aby rešpektovali dopravné značenie a obmedzenia na mostných objektoch. Tieto opatrenia slúžia najmä na ochranu dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.