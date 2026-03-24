Polícia sa zaoberá výbuchom v Istebnom: Na miesto bol privolaný aj pyrotechnik

ISTEBNÉ - V obci Istebné v okrese Dolný Kubín došlo v pondelok (23. 3.) k silnému výbuchu. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková uviedla, že polícia sa zaoberá prípadom a na miesto bol privolaný aj pyrotechnik z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.
Obec na sociálnej sieti informovala, že podľa dostupných informácií sa neznáma osoba pokúsila poškodiť jedno z motorových vozidiel. Nemalo dôjsť k žiadnym zraneniam. „Prosíme občanov, aby zachovali pokoj a v prípade, že majú akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, kontaktovali príslušné orgány,“ dodala obec.
Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci v súvislosti s pondelkovým (23. 3.) výbuchom v obci Istebné v okrese Dolný Kubín, ku ktorému došlo pri pokuse o poškodenie motorového vozidla. Predbežnou analýzou bolo zistené, že má ísť o zábavnú pyrotechniku. Na mieste nedošlo k zraneniu žiadnych osôb ani k požiaru vozidla. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Včera vo večerných hodinách bola policajná hliadka vyslaná na preverenie oznámenia týkajúceho sa poškodenia osobného motorového vozidla v obci Istebné v okrese Dolný Kubín. Preverovaním bolo zistené, že dve maskované osoby mali umiestniť neznámy predmet pod zadné koleso vozidla, v dôsledku čoho malo dôjsť k explózii,“ spresnila hovorkyňa.