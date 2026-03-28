Poľský útok na slovenský trh: Obľúbený športový gigant otvorí prvú predajňu na Slovensku!

NITRA – Slovenský trh so športovým oblečením a potrebami čaká poriadne zemetrasenie. Do boja o zákazníka vstupuje jeden z najväčších poľských hráčov – sieť Martes Sport. Svoju historicky prvú kamennú predajňu na Slovensku otvorí v nitrianskom nákupnom centre OC Centro.
O príchode poľského giganta sa v kuloároch šuškalo už dlhšie, no nákupné centrum v Nitre držalo fanúšikov v napätí hádankami na sociálnych sieťach. Informácie pre portál Interez oficiálne potvrdila Simona Užovičová z marketingového oddelenia OC Centro Nitra.
Pre slovenských turistov, ktorí chodia nakupovať k našim severným susedom, nie je tento názov neznámy. Spoločnosť so sídlom v meste Bielsko-Biała pôsobí na trhu viac ako 25 rokov a v Poľsku, Česku a Rumunsku prevádzkuje vyše 350 predajní.
Reťazec sa zameriava na široký sortiment športového oblečenia, obuvi a vybavenia pre takmer všetky druhy športov. V jeho regáloch zákazníci nájdu nielen svetové značky, ale aj cenovo dostupnejšie alternatívy. Na slovenskom trhu tak vznikne silná konkurencia pre zabehnutých hráčov.
Podľa obchodného registra bola 14. februára 2026 založená slovenská spoločnosť Martes Sport s. r. o., ktorej konateľmi sú priamo zástupcovia poľskej materskej firmy. Je teda len otázkou krátkeho času, kedy reťazec oznámi presný dátum otvorenia a plány na ďalšie slovenské mestá.
Zdá sa, že Nitra sa v roku 2026 stáva strategickým bodom pre zahraničné reťazce, ktoré chcú otestovať kúpyschopnosť slovenských zákazníkov pred ďalším rozširovaním do ostatných regiónov. Okrem Martes Sport sa návštevníci môžu tešiť aj na prvú nitriansku predajňu nemeckého diskontu Woolworth či drogériu Müller.