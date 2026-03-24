MIMORIADNE Ďalší problém pre Ficovu vládu: Dvojité ceny na pumpách porušujú podľa Bruselu zákony EÚ

BRUSEL/BRATISLAVA - Slovenské rozhodnutie zaviesť dvojité ceny nafty pri čerpacích staniciach je podľa Európskej komisie diskriminačné a odporuje právu EÚ. Na otázku ČTK to dnes uviedol hovorca komisie Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týždeň rozhodla, že na Slovensku bude od tohto pondelka 30 dní platiť obmedzenie predaja nafty a dvojité ceny tohto paliva. Vyššia cena sa týka vozidiel so zahraničnou poznávacou značkou.
"Sme si vedomí toho, že slovenská vláda prijala opatrenie, ktoré zavádza 30-dňové obmedzenie tankovania nafty na Slovensku a tiež rozdielne ceny pre domáce vozidlá a vozidlá zo zahraničia. Toto opatrenie považujeme za vysoko diskriminačné a odporujúce právu EÚ," uviedol hovorca únijnej exekutívy. "Hoci chápeme potrebu podporovať občanov, najmä v tejto dobe, opatrenia nesmú diskriminovať na základe štátnej príslušnosti ani narúšať integritu nášho jednotného trhu," dodal.
Európska komisia podľa neho urobí "primerané právne kroky, aby zabezpečila dodržiavanie týchto pravidiel". "V tejto chvíli je dôležité, aby členské štáty nepostupovali v týchto otázkach jednostranne, ale aby svoje opatrenia koordinovali," dodal Cardoso.
Slovenský premiér Fico cez víkend uviedol, že proti rozhodnutiu Bratislavy zaviesť dvojité ceny nafty pri čerpacích staniciach nepredpokladá právne kroky Európskej komisie, takzvaný infringement. Fico to odôvodnil tým, že slovenská regulácia bola schválená len na dobu 30 dní.
Po prudkom zdražení ropy v reakcii na vojnu na Blízkom východe ceny palív pri čerpacích staniciach na Slovensku vzrástli oveľa menej ako v niektorých iných európskych krajinách a Slovensko sa v EÚ zaradilo k štátom s najlacnejšími pohonnými látkami. To podľa Fica viedlo k takzvanej palivovej turistike, keď najmä vodiči z Poľska začali vykupovať naftu na Slovensku.
Vodiči vozidiel so zahraničnou poznávacou značkou platia od pondelka pri tankovaní za liter nafty 1,826 eura. Ide o priemer cien tohto paliva v Česku, Poľsku a v Rakúsku, ktorý je asi o pätinu vyšší ako doterajšia cena nafty na Slovensku.
V roku 2022 Európska komisia v podobnom prípade začala konanie voči Maďarsku, a to kvôli podozreniu, že Budapešť v rozpore s pravidlami vnútorného trhu uplatňovala diskriminačné ceny pohonných látok pre autá so zahraničnou poznávacou značkou. Budapešť vtedy zaviedla pravidlo, na základe ktorého majitelia áut s maďarskou poznávacou značkou platili za palivo o 60 až 70 percent menej.