Známy obchodný reťazec upozorňuje na nebezpečnú hračku: Riziko udusenia detí! Firma sa ospravedlňuje

BRATISLAVA - Známy reťazec upozorňuje na stiahnutie detskej hračky z trhu. U detí používajúcich hračku, nie je možné vylúčiť vloženie hračky do úst, čo predstavuje riziko udusenia.
"Delta – Sport Handelskontor GmbH informuje o stiahnutí produktu ´Lupilu´ Drevená motorická hračka (zvieratko na šnúrke), EAN: 4052916747056, z trhu z dôvodu, že hračka obsahuje malé časti (niektoré časti pripevnené k ťažnému lanu), ktoré sa môžu ľahko oddeliť," píše sa na stránke obchodného reťazca Lidl.
"U detí používajúcich hračku, nie je možné vylúčiť vloženie hračky do úst, čo predstavuje riziko udusenia. Výrobok bol predávaný ONLINE na stránke www.lidl.sk od 29.10.2025. Uvedené sa týka výlučne produktu ´Lupilu´ Drevená motorická hračka, (zvieratko na šnúrke), EAN: 4052916747056. Iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka," ozrejmili.
"V prípade otázok kontaktuje našu zákaznícku linku mailom na hotline@lidl.sk alebo na telefónnom čísle: 0850/232001. Ak poznáte osoby, ktorých sa toto stiahnutie výrobku z trhu týka, prosíme Vás,aby ste im túto informáciu odovzdali," dodali.
Spoločnosť Delta – Sport Handelskontor GmbH sa ospravedlnila zákazníkom za všetky vzniknuté nepríjemnosti.