Trestné oznámenie kvôli úniku dát: Galek žiada prokuratúru preveriť narábanie s údajmi občanov

BRATISLAVA - Trestné oznámenie v súvislosti s podozrením na neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi občanov SR v rámci energopomoci Ministerstva hospodárstva (MH) SR podal na Generálnu prokuratúru (GP) SR poslanec opozičnej SaS Karol Galek. Informoval o tom v stredu, pričom pripomenul existenciu zoznamu viac ako 20.000 fyzických osôb, obsahujúceho mená, priezviská a rodné čísla ľudí, ktorí výslovne nesúhlasili s poskytnutím svojich údajov.
„Na to, že dáta môžu uniknúť, sme ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) upozorňovali dlhodobo. To, že unikli práve osobné údaje ľudí, ktorí si výslovne neželali, aby ich štát zbieral, je neprijateľné,“ konštatoval Galek.
Vo svojom podaní žiada GP, aby preverila, či nedošlo k spáchaniu trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a aby prijala príslušné kroky na ochranu občanov. „Ako poslanec mám povinnosť stáť na strane občanov a chrániť ich práva. Som pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) plnú súčinnosť,“ dodal Galek.
Reakcia rezortu hospodárstva
Predstavitelia SaS informovali o existencii zoznamu už v pondelok (23. 3.). Ministerstvo hospodárstva vtedy v reakcii upozornilo, že strana disponuje materiálom, ktorý bol podľa všetkého získaný nezákonným spôsobom. „Veríme, že si v tejto súvislosti splnila všetky zákonné povinnosti, ktoré jej z takejto situácie vyplývajú, a že okrem politického využívania tejto témy podnikla aj konkrétne kroky na ochranu ľudí, ktorých osobnými údajmi má údajne disponovať,“ uviedlo MH. Zároveň očakáva, že celý dátový nosič spolu s predmetnou obálkou odovzdá SaS v rámci trestného oznámenia OČTK v neporušenom stave na odborné preskúmanie.
Rezort hospodárstva zároveň deklaroval, že situáciu dôkladne preveruje a plne spolupracuje s príslušnými orgánmi. V tejto súvislosti komunikoval aj s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a objednal si znalecké skúmanie. „Výsledky tohto skúmania odstúpi orgánom činným v trestnom konaní. V prípade potreby využije všetky právne prostriedky na vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré mohli pochybiť alebo sa dopustiť protiprávneho konania,“ doplnilo MH.