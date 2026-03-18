Zlyhal človek, nie systém! Vyšetrovanie odhalilo detaily zrážky vlakov pri Pezinku

BRATISLAVA - Novembrovú zrážku vlakov pri Pezinku spôsobilo individuálne zlyhanie jednotlivca. Vyplýva to zo správy k vyšetrovaniu vlakovej nehody, ktorú zverejnilo Ministerstvo dopravy (MD) SR. Záverom vyšetrovania je, že príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti Stoj, ktorá zakazovala odjazd zo stanice. Žiadne systémové zlyhanie pri vyšetrovaní nebolo zistené. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Dodala, že obaja rušňovodiči, výpravca aj dozorca sa podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. „Z vyšetrovania vyplynuli aj bezpečnostné odporúčania pre dopravcu ZSSK aj manažéra infraštruktúry ŽSR. Vyšetrovatelia radia mimoriadne preškoliť rušňovodičov z konkrétnych pravidiel železničnej prevádzky a odporúčajú aj zintenzívniť kontrolu a aktualizovať niektoré predpisy,“ doplnila hovorkyňa.
Pri Pezinku došlo 9. novembra 2025 k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Pri zrážke sa zranilo 127 osôb, z toho 23 ťažko. Celková škoda presiahla tri milióny eur.