ÚRSO ukázalo reálne ceny plynu bez vládnych dotácií: POROVNANIE s rokmi 2023 a 2024! TAKTO sa menili cifry

BRATISLAVA - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre rok 2026 nezmenil maximálne sadzby za odberné miesto pre zraniteľných odberateľov plynu. Priemerné náklady za odber plynu pre domácnosti stanovené iba na základe rozhodnutí regulátora sa tak oproti minulému roku takmer nezmenili. Oproti rokom 2023 a 2024 sú však výrazne nižšie, vyplýva z aktuálnej analýzy ÚRSO.
„Našou prioritou bolo zabezpečiť stabilné a predvídateľné cenové prostredie, ktoré chráni zraniteľných odberateľov a zároveň vytvára spravodlivé podmienky pre regulované subjekty,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. „V porovnaní s vládou dotovanými cenami sú však naše ceny pre negatívny vplyv geopolitiky a nepriaznivý vývoj cien plynu na trhoch pre domácnosti podstatne vyššie,“ dodal. Rozdiel v cene dopláca dodávateľom štát, čo sa prejaví vo zvýšenom deficite štátneho rozpočtu.
Pokiaľ domácnosť využíva plyn iba na varenie, zaplatili by bez dotácií za plyn pri ročnej spotrebe 560 kilowatthodín 88,49 eura bez dane z pridanej hodnoty. Vlani to bolo 88,19 eura. Domácnosti, ktoré plyn využívajú aj na ohrev vody pri priemernej spotrebe desať megawatthodín (MWh) by zaplatili 680,81 eura. V porovnaní s minulým rokom je to zvýšenie o približne deväť eur. O necelých 21 eur viac si musia pripraviť v tomto roku zraniteľní odberatelia, ktorí s plynom aj kúria. Pri spotrebe 21 MWh ÚRSO týmto spotrebiteľom vyrátal náklady na plyn vo výške 1359,87 eura.
Regulované ceny určené ÚRSO sú výrazne nižšie, ako v rokoch 2023 a 2024, kedy regulátor vychádzal pri ich výpočte z podstatne vyšších burzových cien plynu, ako boli vlani. Bez štátnych dotácií by v roku 2023 domácnosti platili za plyn oproti súčasným cenám stanoveným ÚRSO takmer dvojnásobok a aj v roku 2024 boli ceny takmer o tretinu vyššie.