V Nitre a okolí majú prísť o prácu stovky ľudí: Známa fabrika údajne vo veľkom prepúšťa!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)
NITRA – V Nitre a okolí majú prísť o prácu stovky ľudí. Nitrianska spoločnosť Foxconn už hromadné prepúšťanie nahlásila na úrade práce.
Na prepúšťanie upozornil portál tvnoviny.sk s odvolaním sa na svoje zdroje. O prácu majú stovky ľudí. Prví zamestnanci mali dostať výpovede už decembri. Ďalší majú nasledovať tento mesiac.
Do konca februára by malo o prácu prísť zhruba 300 ľudí. Má ísť o výrobných aj administratívnych pracovníkov. V marci by mali vo fabrike skončiť aj agentúrni zamestnanci.
Výrobca elektroniky v oficiálnom stanovisku prepúšťanie nepotvrdil ani nevyvrátil.