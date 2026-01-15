Posledná rozlúčka s Vladimírom (†36) a Alexom (†14): Otec so synom zomreli kúsok od domu! Malá obec je v slzách

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Bánovce nad Bebravou ako aj neďaleká obec Dolné Naštice sa zahalia do smútku. Naposledy sa rozlúčia s otcom Vladimírom (†36) a jeho synom Alexom (†14), ktorí prišli o život pri tragickej víkendovej zrážke vlaku a osobného auta.
Posledná rozlúčka s Vladimírom (†36) a Alexom (†14) sa uskutoční v sobotu o 13. hodine na miestnom cintoríne v Bánovciach nad Bebravou, následne budú ich telá prevezené na kremáciu. „Prosíme účastníkov pohrebného obradu, aby nenosili kvetinové dary,“ požiadala smútiaca rodina.
Ľudia, ktorí ich poznali, sú z tragédie otrasení. Rodina žila v obci Dolné Naštice, cez osudné priecestie prechádzali pravidelne. „Boli to ľudia z veľkým srdcom, tam, kde prišli, bol smiech, rozdávali radosť a neskutočnú energiu. Budete veľmi veľmi chýbať. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísala v súvislosti s tragédiou zástupkyňa starostu v Dolných Našticiach Lucia Danková.
Domáci hovoria o obrovskej tragédii. Pôvodne mala byť v sobotu popoludní na mieste nehody v obci pietna spomienka spojená so zapálením sviečok a minútou ticha, nakoniec sa však od nej upustilo, keďže oficiálna rozlúčka sa uskutoční v ten deň v neďalekých Bánovciach nad Bebravou.
K tragickej zrážke došlo v nedeľu v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou. Na miesto bola vyslaná aj posádka záchranárskeho vrtuľníka z Trenčína. Žiaľ, dve osoby vo vozidle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek na mieste, žiaľ, podľahli. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti miesta udalosti prevzala do svojej starostlivosti 42-ročnú ženu s ťažkými poraneniami viacerých častí tela. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečení základných životných funkcií bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v kritickom stave letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," uviedli.
Ukázalo sa, že išlo o rodinu – manželia sa v aute viezli spolu so synom. Za volantom sedela práve žena, ktorá ako jediná prežila. "Na základe doteraz zisteného, 42-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Golf z doposiaľ nezistených príčin vošla do dráhy prichádzajúceho rušňa, následkom čoho došlo k zrážke," uviedla polícia. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Bánovce nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. "Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodali.