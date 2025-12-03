Chcete dodržať pri jedle novoročné predsavzatia? Zapojte sa do súťaže a pôjde vám to ľahšie

BRATISLAVA - Každý nový rok prináša množstvo plánov a predsavzatí, najmä tých zameraných na zdravý životný štýl. Často však po pár týždňoch nadšenie opadne a staré návyky sa vrátia. Dôvod je jednoduchý – zdravé stravovanie musí byť nielen prospešné, ale aj chutné. Ak jedlo nedokáže potešiť chuťové poháriky, motivácia rýchlo opadá a staré zvyky sa vracajú.
Jednoduchý spôsob, ako udržať svoje predsavzatia, je zaradiť do jedálnička produkty, ktoré chutia a zároveň podporujú zdravie. Vyskúšajte preto bio potraviny dmBio, ktoré dokážu spojiť zdravie a chuť. Zdravé jedlo sa tak stáva radosťou, nie povinnosťou, a podporuje nielen telo, ale aj chuťové poháriky.
Ekologický a udržateľný prístup pre všetkých
Produkty dmBio sú vytvorené v duchu ekologického a udržateľného poľnohospodárstva. Ich výroba zohľadňuje životné prostredie, podporuje prírodné zdroje a minimalizuje zbytočné zásahy do prírody. Vďaka tomu má ich výber zmysel a to nielen pre zdravie, ale aj planétu.
Rad dmBio myslí aj na špecifické potreby spotrebiteľov. Produkty sú vhodné pre vegánov aj ľudí s rôznymi intoleranciami, čo umožňuje vytvoriť pestré a hodnotné recepty bez kompromisov. Môžete si dopriať chutné raňajky, výživné snacky počas dňa či jednoduché večere, ktoré podporujú zdravý životný štýl bez obmedzovania.
Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt
Ak chcete nasledujúci rok skutočne dodržať svoje predsavzatia, potom je rad bio potravín dmBio presne pre vás. Teraz môžete vyhrať vianočný balíček, ktorý obsahuje až 20 produktov v hodnote 100 eur. Súťaž trvá počas stredy 3. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.
Novoročné predsavzatia sa menia na udržateľný životný štýl, keď sú spojené s potešením z chuti a pocitom dobrej voľby. Bio potraviny dmBio dokazujú, že aj tie zdravé môžu byť skutočne aj lákavé. Vďaka ekologickému pôvodu a šetrnej výrobe je ich výber zodpovednou voľbou.
To, čo by inak mohlo byť nudné alebo obmedzujúce, sa mení na každodenný rituál, ktorý motivuje a zároveň poteší. S dmBio sa predsavzatia stávajú realistickými a chutnými - práve preto si tieto produkty ľahko zamilujete. Navyše sú dostupné ako v predajniach dm, tak aj na webe mojadm.sk a v aplikácii Moja dm-App s možnosťou doručenia až domov.
Objavte rad bio potravín dmBio
Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:
- dmBio Perníková chalúpka
- dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
- dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
- dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
- dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
- dmBio Medovicový med, 500 g
- dmBio Vanilkový struk, 2 ks
- dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
- dmBio Norimberské perníčky, 200 g
- dmBio Sušené figy, 350 g
- dmBio Hrozienka, 500 g
- dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
- dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
- dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
- dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
- dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
- dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
- dmBio Pistáciový krém, 200 g
- dmBio Kvetový med, 500 g
- dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g
Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.