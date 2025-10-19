Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Auto skončilo mimo vozovky: Vodiča našli mimo auta, s vážnymi zraneniami bol prevezený do nemocnice

Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
HAMULIAKOVO - Polícia sa zaoberá nehodou v obci Hamuliakovo v okrese Senec, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom. Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„Policajti po príchode na miesto dopravnej nehody zistili, že ide o osobné motorové vozidlo, ktoré bolo značne poškodené a nachádzalo sa mimo vozovky,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vodiča previezli do nemocnice. „Okolnosťami, ako aj príčinou tejto nehody sa zaoberajú policajti,“ dodala.

