V Košiciach sa zrazil autobus s dvoma autami: Na mieste zasahujú záchranné zložky, doprava je obmedzená

KOŠICE - K dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných vozidiel došlo v pondelok ráno v Košiciach v mestskej časti Pereš v smere do mesta. Z miesta nehody hlásia zranených, doprava je obmedzená.
„Podľa predbežných informácií sú tri osoby zranené,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú policajti aj záchranné zložky, doprava je obmedzená a tvoria sa kolóny. „Ak sa daným úsekom potrebujete presunúť, počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť,“ upozorňuje polícia.