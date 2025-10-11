Dočkali sme sa: Bratislavu a Viedeň opäť spája vlak cez Marchegg

Po viac ako ročnej prestávke sa od soboty 11. októbra 2025 obnovuje osobná železničná doprava cez Marchegg. Vlaky kategórie REX 25xx sa opäť vrátia na trať, budú opäť premávať každú hodinu od skorého rána až do polnoci a cestujúci sa do Viedne dostanú rýchlejšie než kedykoľvek predtým – jazda medzi bratislavskou a viedenskou hlavnou stanicou sa skráti o 11 minút – na 56 minút. Denne bude cez Marchegg jazdiť 38 regionálnych expresov.
