OKTAGON 77 Bratislava: LIVE výsledky

Po necelom roku sa najprestížnejšia európska MMA organizácia vracia do Bratislavy. Z toho dôvodu si vedenie pre fanúšikov pripravilo špeciálnu šou, ktorá nenechá nikoho chladným. Zápasová karta prinesie jedenásť atraktívnych duelov, v ktorých sa predstaví až deväť česko-slovenských zástupcov. Chýbať dokonca nebude ani šampión strednej váhy Kerim Engizek (23-4) či veterán UFC Krzysztof Jotko (27-6). Vychutnajte si veľkolepý turnaj OKTAGON 77 spolu s nami!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÉ reakcie slovenských politikov na výsledok volieb v Česku: Gratulácia k zmene a dominantné Babišovo víťazstvo!
Vážna nehoda na úseku D2 medzi Malackami a Bratislavou: Auto po desivom manévri skončilo mimo vozovky!