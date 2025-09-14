FOTO Rýchly zásah hasičov: Na štátnej ceste v obci Motyčky horel v sobotu večer osobný automobil

Na štátnej ceste v obci Motyčky horel osobný automobil (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - V obci Motyčky v okrese Banská Bystrica zasahovali hasiči v sobotu (13. 9.) večer pri požiari osobného motorového vozidla na štátnej ceste. Za Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici informovala Júlia Zeleňáková.
„Išlo o požiar motorovej časti vozidla Volkswagen Tiguan s pohon diesel,“ poznamenala s tým, že pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je podľa Zeleňákovej v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovalo desať príslušníkov HaZZ s tromi kusmi techniky.
Na štátnej ceste v obci Motyčky horel osobný automobil (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj)