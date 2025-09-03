Šarišský hrad bol sídlom kráľov: Jeho úpadok odštartovala nečakaná explózia

SAARIŠ - Kedysi majestátny Šarišský hrad sa hrdo týči na vulkanickom vrchu nad mestečkom Veľký Šariš. Jeho príbeh siaha do 13. storočia, ale táto oblasť bola osídlená už od praveku. Patrí medzi naše najväčšie a najvýznamnejšie stredoveké pevnosti a je obľúbeným cieľom turistov, ktorí sem prichádzajú nielen za históriou, ale aj kvôli nádherným výhľadom.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kauza okolo vysokohorských chát neutícha: Beránek žiada nové výberové konanie, on už kandidovať nebude!
Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia