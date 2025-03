Radosť motoristov pokračuje: Viditeľné zlacňovanie palív, má to však ALE! Rozdiely so susedmi sú priepastné

Ilustračná fotografia (Zdroj: Getty Images/Prostock-Studio)

BRATISLAVA - Žiadne výraznejšie zlacňovanie ani zdražovanie, ceny sú stabilné a vyzerá to tak, že nateraz ich nečaká žiadna dramatická zmena. Taký je vývoj v cenách palív za posledný týždeň. Výraznejšie zlacneli palivá v porovnaní s našimi susedmi. Ako teda tankujeme benzín a naftu a kde zoženieme najlacnejšie pohonné hmoty?

Aj keď uplynulý týždeň pocítili motoristi dvojnásobné zlacňovanie, tento týždeň sa zmeny na čerpacích staniciach nekonali. Ceny ostali rovnaké a naďalej sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft a Shell predáva za 1,519 eura a liter nafty 1,494 eura. O niečo drahšie sa predávajú palivá na rakúskom OMV, a to 1,499 eura za liter nafty a 1,519 eura za liter benzínu. Naďalej najlacnejšie tankujeme na benzínke Orlen, a to 1,474 eura za liter nafty a 1,499 eura za liter benzínu.

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Viditeľné zlacnenie palív a nafta pod 1,5 eura za liter, upozornil Štatistický úrad

Štatistický úrad v piatok upozornil na to, že spotrebiteľské ceny zverejňovaných pohonných látok zaznamenali počas 11. týždňa viditeľné cenové skoky. Ako dodali, najvýraznejší medzitýždňový skok zaznamenali v prípade prémiového benzínu, pričom jeho cena padala posledných 5 týždňov nepretržite. Avšak, nezaostával ani klasický benzín, ktorý sa predáva za najnižšiu hodnotu za 3 mesiace, teda od polovice decembra 2024. Najpredávanejšie palivo, motorová nafta, sa predávala za najnižšiu cenu v tomto roku, prvýkrát pod 1,50 € za liter.

"Benzín natural 98 sa v prvej polovici marca predával za 1,716 eura za liter, medzitýždňovo zlacnel o 6,2 centa. Cena za liter motorovej nafty bola 1,483 eura, oproti predošlému týždňu klesla o 3,9 centa. Benzín natural 95 sa predával za priemernú cenu 1,506 eura za liter, o 3,7 centa lacnejšie ako v 10. týždni," uviedli zo Štatistického úradu.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Iná situácia bola v prípade plynov. Skvapalnený zemný plyn LNG bol na hodnote 1,785 eura za kilogram, medzitýždňovo zdražel o 4,7 centa. Za skvapalnený ropný plyn LPG spotrebitelia zaplatili 0,772 eura za liter, o 0,5 centa menej ako pred týždňom. Cena stlačeného zemného plynu CNG sa upravila iba nepatrne, predával sa za znížených 1,662 eura za kilogram.

"Aktuálne ceny pohonných látok boli naďalej nižšie ako pred rokom. Benzín natural 95 bol lacnejší o 6,3 %, benzín natural 98 o 5,7 % a motorová nafta o 5,5 %. Cena plynu LNG bola oproti minuloročným hodnotám vyššia o 21,5 %, LPG o 9,7 % a CNG o 3,7 %. Lacnejší bol iba ekologický plyn bioLNG, ktorého cena medziročne klesla o 0,7 %," uzavreli.

Analytik: Ďalšie zlacňovanie nás nečaká

Pohonné látky na Slovensku pravdepodobne nečaká ďalšie výrazné zlacnenie. Uviedol to v komentári Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB. "Ceny pohonných látok v Rotterdame sú rovnako ako ceny ropy po výraznejších výpredajoch stabilné. Takáto stabilita sa prepíše aj do cien na slovenských čerpacích staniciach a nemali by sme rátať s nejakým ďalším výrazným zlacnením," spresnil.

"Na druhej strane sa veľkoobchodné ceny, ale aj ceny ropy, nachádzajú na septembrových úrovniach, kedy sme pozorovali ceny palív na Slovensku na úrovni 1,48 eura/liter (l) pri benzíne a 1,4 eura/l pri nafte, čo by po zmene dane z pridanej hodnoty (DPH) predstavovalo ceny približne 1,52 eura/l pri benzíne a 1,435 eura/l pri nafte. Priestor na zlacnenie v prípade cien nafty by tam tak ešte mohol byť," podčiarkol.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Dodal, že cenový vývoj po výraznom poklese je stabilný, pričom obchodníci váhajú v otázke ďalšieho smerovania. "Na jednej strane na trhu vidíme vyššiu ponuku z krajín kartelu OPEC+, ale taktiež aj riziko nižšieho rastu americkej ekonomiky. Americká centrálna banka znížila svoje prognózy hospodárskeho rastu, zvýšila odhady inflácie a nezamestnanosti. Napriek tomu ukazovatele zásob v USA naznačujú silný dopyt po rope, keďže zásoby klesli rýchlejšie, než sa očakávalo," uzavrel Nemky.



Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,51 eura za liter a nafty 1,47 eura za liter, medzitýždňovo tak palivá zlacneli o tri centy v prípade benzínu a o 5 centov v prípade nafty. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,38 eura, liter benzínu 1,40 eura. Ide tak o rozdiel 11 centov na litri v prípade benzínu a 9 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,73 eura za liter, o 4 centy na kilograme menej. Medzitýždňovo klesli ceny benzínu aj nafty o cent na litri.

(Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

(Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,49 eura a liter nafty 1,54 eura. Medzitýždňovo je benzín o 2 centy lacnejší, nafta o 2 centy. Drahšie je aj LPG, liter v Maďarsku stojí necelé euro. V Poľsku stojí liter nafty 1,47 eura a liter benzínu 1,45 eura. LPG tu kúpime za 0,75 eura za liter. Medzitýždňovo je nafta lacnejšia o cent, benzín je na rovnakej cene. LPG o cent. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,49 eura, teda o 2 centy menej, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,52 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu klesol benzín aj nafta o 4 centy na litri.