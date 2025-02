V koalícii to vrie: Fico to nevydržal a dal SNS a Hlasu ultimátum, v hre sú čistky vo vláde!

Robert Fico (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jakub Kotian, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Do pondelka (17. 2.) majú koaličné strany Hlas-SD a SNS priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v ten deň navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde. Podľa Fica sa koalícia musí okamžite vrátiť k plneniu vládneho programu. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.

archívne video

Premiér sa chce dohodnúť na tézach zahraničnej politiky v parlamente (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Predstavitelia vládnej koalície dnes priamo aj nepriamo intenzívne rokovali o definitívnom vyriešení krízy v stranách Hlas-SD a SNS, ktoré v súčasnosti nevedia stabilne garantovať funkčnú vládnu väčšinu vzhľadom na odchody poslancov z ich parlamentných klubov," informoval v utorok premiér. O priestor na rokovanie požiadali Fica strany Hlas-SD a SNS. Do pondelka chcú tieto strany predložiť návrhy riešenia na obnovenie stálej vládnej väčšiny.

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri v posledných dňoch pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade (NR) SR.