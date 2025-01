Preferencie strán pod optikou expertov: Kartami nespokojných voličov môže zamiešať TENTO zabudnutý hráč!

Politológovia sa vyjadrili k aktuálnym politickým náladám voličov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, Instagram/kollarboris)

Aktuálne témy sme predostreli politológovi z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavovi Štefančíkovi a politológovi z Prešovskej univerzity, Michalovi Cirnerovi. Najaktuálnejšie čísla preferencií priniesli prieskumové agentúry NMS a Ipsos.

"V zásade sa nič výrazne nemení, o prvenstvo v prieskumoch bojujú stále Smer-SSD a PS. Rozhodujúce sú však trendy strán ako Slovensko, Demokrati, Aliancia, Republika a SNS . Zdá sa, že SNS je hlboko pod hranicou zvoliteľnosti, ale v parlamente by ju mohla nahradiť Republika. Matovič sa jeho extempore politikou udržiava v parlamente, ale Demokrati sú väčšinou pod hranicou zvoliteľnosti a ak chcú byť v parlamente a podporiť protificovskú koalíciu ešte ich čaká práca," vyjadril sa Cirner.

Podľa Štefančíka sa zas nedá presne predpokladať aktuálny vývoj, keďže každá z prieskumových agentúr využíva vlastný spôsob ich kalkulácie a koreláciu jednotlivých postupov, ktoré nepodliehajú zverejňovaniu.

Správa SIS v parlamente ako posledný záchytný bod

Verejnosťou a parlamentnou opozíciou najnovšie otriasol spôsob, akým sa odohrávala posledná parlamentná schôdza ohľadom odvolávania predsedu vlády, Roberta Fica. Viacerí opoziční predstavitelia tvrdia, že prednášať utajenú správu SIS uprostred rokovania, ktoré sa behom sekúnd zmenilo na neverejné, bolo v rozpore s rokovacím poriadkom a niektorí tieto praktiky dokonca označili za "diktátorské".

Tu sa názory na predmetnú udalosť politológov líšia. "Určite to mobilizuje voličov oboch táborov, skôr sa vykopú väčšie zákopy a podporia sa takzvaní jadroví voliči, tí najpresvedčenejší a najlojálnejší. Dá to do varu priaznivcov oboch táborov," tvrdí presvedčene Cirner, ktorého názor až tak nezdieľa Štefančík.

"Voliči Smeru sa tešia, že Robert Fico vybabral s opozičnými poslancami. Neuvedomujú si však, že vybabral aj s nimi. Demokracia je totiž o diskusii, o zverejňovaní informácií a Robert Fico utajil diskusiu nielen pred voličmi opozičných strán, ale aj pred tými svojimi," povedal expert z bratislavskej univerzity.

Korčok mal progresívcov ešte viac nakopnúť, prišla len stabilizácia percent

Ďalšou témou je určite aj situácia v Progresívnom Slovensku, ktoré v novembri 2024 podporil bývalý diplomat a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý zároveň v tom istom roku zabojoval o prezidentský úrad. Aj tu si zrejme hnutie sľubovalo výraznejší nárast percent v prieskumoch, ktorý sa síce v istej forme dostavil, no viac sa to dá chápať ako stabilizácia percent, než ich nárast.

"Neviem, čo si sľubovali progresívci od Ivana Korčoka, ale majú medzi sebou kandidáta na prezidenta so silnou podporou v prezidentských voľbách. Podpora v prezidentských voľbách však bola len kumulácia voličov aktuálne opozičných politických strán. Podpora pre PS má svoje limity a tieto sú určené existenciou ďalších opozičných strán, parlamentných aj mimoparlamentných. Príliš veľká podpora pre PS na úkor iných opozičných strán prináša riziko stavu, s ktorým majú skúsenosti HZDS a Smer," tvrdí Štefančík.

"Určite si tým posilnili a zastabilizovali preferencie, tým ako bude pán Korčok viditeľný a aktívny, to ešte v dlhodobom horizonte môže voličov k PS pritiahnuť," doplnil svoj pohľad Cirner.

Nečakaný hráč za bránami parlamentu

Nie je to však len vnútroparlamentná situácia, ktorá je hodná odborných diskusií. Kartami môže totiž zamiešať aj bývalý vládny subjekt a hnutie Sme rodina. Podľa odborníkov majú potenciál získavať voličov už terajšej koalície, a to na základe sklamania. "Sme rodina berie tradične prelietavého voliča. Nemá stálu voličskú základňu, takže ak bude rásť množstvo voličov nahnevaných na túto vládu, ktorí ale nebudú chcieť podporiť krajnú pravicu, môže to byť práve Boris Kollár, ktorý z tohto stavu vyjde ako víťaz," prezradil politológ Štefančík

"Sme rodina chce získať hlavne sklamaných voličov koaličných strán, ale aj Matovičových voličov a zrejme sa im to pomaly darí. Mnoho strán sa motá okolo volebného kvóra, záhadu kto ho prekoná vyriešia až voľby a vždy nás niečo prekvapí, takže treba počkať na čas volieb," prispel myšlienkou Cirner.