Nový PRIESKUM koalíciu nepoteší: Vládu by nezložili ani s Republikou a víťazstvo Progresívneho Slovenska

BRATISLAVA – Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že rušné udalosti na politickej scéne mali len minimálny vplyv na voličské preferencie, aktuálne prepočty naznačujú opak. Ak by sa voľby konali v prvej polovici januára 2025, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,9%, pričom súčasná koalícia by vládu nezložila. Vyplýva to z najnovšieho volebného modelu agentúry NMS.

Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici januára 2025, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,9%. To je v porovnaní s modelom so začiatku decembra pokles o 0,9 p.b. „V intervale spoľahlivosti teda môžeme skonštatovať, že ich podpora naprieč populáciou ostáva medzimesačne nezmenená,“ uviedol politický analytik NMS Mikuláš Hanes.

Na 2. mieste by sa umiestnil Smer-SD, ktorý by v januári získal podporu 18,4%, pričom medzimesačný pokles o 0,7 p.b. je rovnako na úrovni štatistickej odchýlky. Okrem PS a Smeru by sa do parlamentu dostalo aj ďalších 5 strán: Hlas – SD s 11,5%, Republika s 8,9%, SaS s podporou 6,7%, Slovensko so 6,3% a KDH, ktoré by volilo 5,9% voličov.

Súčasná koalícia by vládu nezložila

PS, Smer, Hlas a Republika ostávajú aj naďalej politickými stranami s najsilnejšou voličskou podporou na Slovensku. Medzimesačne u všetkých došlo k miernym zmenám, či už v smere nahor alebo nadol, ktoré sa držia v rozmedzí štatistickej odchýlky. Pohľad na vývoj za posledné tri mesiace naznačuje, že najsilnejšie 4 strany majú pomerne stabilnú podporu medzi voličmi.

Ak sa pozrieme na rozloženie mandátov v NR SR na základe januárového volebného modelu, Smer-SD by mal 34 poslancov, Hlas-SD 21 a na nadpolovičnú väčšinu by to tak tentokrát nestačilo ani s hlasmi od voličov hnutia Republika, ktoré by malo 16 mandátov.

Na hranici zvoliteľnosti lavíruje viac strán

Pod hranicou 5%, ale s reálnou šancou na účasť v parlamente, sa umiestnili 2 subjekty: Demokrati so ziskom 4% a hnutie SME RODINA s 3,6%. Horná hranica intervalu spoľahlivosti odhadovaného zisku Maďarskej Aliancie tesne minula 5 percentnú hranicu a preto je len málo pravdepodobné, že by sa strana dostala do parlamentu.

Ďalšie subjekty s podporou okolo 2 percent by sa s najväčšou pravdepodobnosťou do parlamentu nedostali. Ide o Za ľudí s 2,3%, SNS s 2,1% a ĽSNS s podporou na úrovni 1,4%.

Ostatné subjekty by získali podporu menej ako 1%. Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 60,1%, čo je o necelý percentuálny bod viac ako v decembrovom volebnom modeli. Zber dát prebiehal online v čase od 09. 01. Do 13. 01. 2025. Prieskumu sa zúčastnilo 1 001 respondentov.