Najnovší PRIESKUM odhalil prekvapenia: Bitka o prvé miesto s rozdielom necelého percenta! TÍTO sú mimo hry

BRATISLAVA - Voľby by v januári 2025 vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23 percent. S tesným rozdielom by nasledovala strana Smer-SD so ziskom 22,2 percent. Tretí by skončil Hlas-SD s 11,1 percentami. Aspoň takto vyzerajú aktuálne čísla prieskumu o podpore politických strán.

Informácie o najnovších politických preferenciách mapovala agentúra Ipsos pre Denník N. Tá zbierala dáta v dňoch od 13. do 17. januára 2025 na vzorke 1031 ľudí.

Za lídrami z prvých priečok nasleduje očakávanie poradie

Ďalšie poradie hovorí o tom, že na štvrtom mieste by sa umiestnila Republika so 7,7 percentami, Kresťanskodemokratické hnutie so 7,3 percentami a poslednou v parlamente by bola strana Sloboda a Solidarita so ziskom 6,3 percenta.

Hnutie Slovensko by sa dostalo cez 5 percent, avšak, ak by do volieb vstupovalo ako koalícia, do parlamentu by sa nedostalo, keďže by nedosiahlo na 7-percentné minimálne kvórum.

Situácia pred bránami parlamentu a zlé správy pre SNS

Pred bránami parlamentu by okrem koalície z hnutia Slovensko skončili aj Demokrati (4%), Aliancia (3,7%), Sme rodina (2,8%) a SNS, ktorá oproti posledným číslam ešte viac klesla, a to na 2 percentá.