SaS chce, aby bol poplatok za vyradenie vozidla 50 eur namiesto 500 eur

Jana Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičná SaS navrhuje, aby sa vo vymedzenom čase za vyradenie neexistujúceho vozidla z evidencie platilo do Environmentálneho fondu 50 eur namiesto súčasných 500 eur. Zníženú sumu chcú zaviesť cez generálny pardon, ktorý by trval šesť mesiacov, od 1. mája 2025 do 31. októbra 2025. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za SaS Jana Bittó Cigániková a Marián Viskupič.