Cestujúci na Orave pocítili pekelnú silu ľadového vetra: VIDEO Autobus skončil sfúknutý v poli!

Silný vietor na Orave sfúkol autobus do priekopy. (Zdroj: Facebook/Dopravný servis Orava/L.H.)

Práve Orava je región, kde sa v aktuálnych dňoch najviac prejavuje nepriaznivé zimné počasie. Enormná víchrica prerástla až do dopravnej katastrofy. Na sociálnej sieti Facebook sa začalo šíriť video, ktoré viacerých ľudí vydesilo.

VIDEO: Autobus na Orave skončil v priekope

Veterná smrť na Orave spôsobila, že autobus skončil odfúknutý v priekope (Zdroj: Facebook/Dopravný servis Orava/L.H.)

Šmykľavá cesta a snehové jazyky

Vodiči okoloidúcich áut sa len prekvapene pozerali na pravú stranu vedľa vozovky. Šmykľavá cesta a silný vietor si vypýtali daň vo forme sfúknutého autobusu. Ten v daných chvíľach už len beznádejne ležal na pravom boku v poli.

"Bohužiaľ, na tej ceste boli veľké snehové jazyky a fúkal veľmi silný vietor. Mal som čo robiť, aby som to celé ustál na nohách. Keď sa do takej veľkej plochy, akou je autobus, oprie tak silný vietor, tak na tom snehu stačí strašne málo aby ho rozhojdalo a potlačilo do boku," napísal jeden z komentujúcich vodičov na sociálnej sieti.

Miesto nehody o niekoľko minút neskôr zaistili hasiči. O pár minút bolo už aj z ich vyšetrovania jasné, že táto nehoda sa, našťastie, zaobišla bez akýchkoľvek vážnejších zranení.