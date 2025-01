Slovensko má nedostatok vlahy, poľnohospodárom to môže skomplikovať situáciu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Michael Probst)

BRATISLAVA - Slovensko má nedostatok vlahy takmer na celom území. Poľnohospodárom a lesníkom to na jar môže výrazne skomplikovať situáciu. Informoval o tom hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár. Za posledných 90 dní podľa neho chýba viac ako 50 milimetrov zrážok, v horských oblastiach stredného Slovenska dokonca aj viac ako 100 milimetrov zrážok.

"Situáciu zhoršuje aj nízka alebo žiadna snehová vrstva, ktorá by vlahu akumulovala do jarných mesiacov. Ak sa situácia nezmení v prospech zrážok, môže to mať negatívny dosah na plány poľnohospodárov," uviedol hovorca. Hoci v zimnom období je podľa neho vegetácia v útlme, aktuálne pretrvávajúce meteorologické sucho varuje pred možnými problémami v jarnom a letnom období. "Dopĺňanie vlahy v pôde aj podzemných vodách počas chladného polroka je totiž nesmierne dôležité pre jarné obdobie," objasnil.

Vlahový deficit je spôsobený nedostatkom atmosférických zrážok

Hovorca podotkol, že vzhľadom na často sa opakujúce jarné sucho, nahromadenie vlahového deficitu už v zimnom období môže znamenať významný negatívny dosah jarného sucha. Aktuálne pritom na väčšine Slovenska zaznamenávajú mierne až veľmi suché podmienky, ktoré podľa neho najvýraznejšie zasahujú západné a stredné Slovensko. Tento vlahový deficit je spôsobený nedostatkom atmosférických zrážok, ktorý pozorujeme už od začiatku novembra.

Ako doplnil, deficit zrážok sa začína prejavovať už aj na relatívnom nasýtení pôdy a začínajúcom pôdnom suchu vo viacerých oblastiach Slovenska. Nedostatok zrážok v horských oblastiach sa podľa neho prejavuje aj na nízkej prípadne až žiadnej snehovej pokrývke. "Nevytvára sa tak zásoba vody v podobe snehu, ktorý by sa v jarných mesiacoch topil, s čím budú musieť rátať aj vodohospodári, pokiaľ nedôjde k výraznejšej zmene počasia v nasledujúcich týždňoch," dodal.