Nedostatok zamestnancov v školstve sa dá podľa odborárov riešiť cez navýšenie platov

Predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Nedostatok zamestnancov v školstve je možné riešiť prostredníctvom navýšenia platov. Skonštatoval to predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek, ktorý za najväčšie negatívum roka 2024 považuje nenavýšenie platov zamestnancov škôl. Pozitívne hodnotí vytvorenie 40 odborných tímov v rámci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR či zapojenie odborárov do legislatívnych zmien.

K rokovaniam s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) o navýšení platov v školstve by podľa predsedu odborárov malo dôjsť po 7. januári. "Predpokladáme, že by mohli byť úspešné. Uvidíme, ako sa k tomu postavia ostatní členovia vlády, pretože pán minister je za navýšenie platov a je aj za stabilizáciu samotných zamestnancov v školstve," poznamenal Ondek.

Tlačová konferencia KDH k otázke školstva (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za pozitívum považuje aj kompenzačné príspevky, ktoré sa ale nedotkli všetkých pracovníkov. "Netýkalo sa to všetkých zamestnancov, toto sme aj v minulosti kritizovali. Berieme to ako niečo, s čím prišiel pán minister, ale, žiaľ, nebolo toľko finančných prostriedkov na to, aby uspokojil všetkých zamestnancov v školstve," doplnil.

Predseda školských odborárov pozitívne vníma tiež prechod materských škôl do preneseného výkonu štátnej správy. Negatívnym aspektom podľa neho je, že školské kluby detí, školské jedálne, základné umelecké školy ani centrá voľného času neprešli do preneseného výkonu.