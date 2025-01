Drucker zavádza na školách ďalšie NOVINKY! Ranné kruhy aj povinné elektronické maturity

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva motivuje učiteľov zaviesť krátke stretnutia so žiakmi na začiatku vyučovania. Ak učiteľ pred prvou hodinou vhodne zvolí aktivity a prejde si s nimi udalosti predchádzajúceho dňa, môže to pomôcť eliminovať napätie i šikanovanie v triede.

"Prax ukázala, že ranné kruhy zlepšujú pripravenosť žiakov a žiačok na vyučovanie a pomáhajú vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom spolužiaci môžu zdieľať svoje pocity a názory. Lepšie sa spoznajú a navzájom si viac dôverujú," uviedol v rozhovore minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Ak učiteľ pred prvou hodinou vhodne zvolí aktivity a prejde si s nimi udalosti predchádzajúceho dňa, môže to pomôcť eliminovať napätie i šikanovanie v triede. "Deti môžu pred začatím vyučovania prežiť niečo dôležité, či už zrána alebo z predchádzajúceho dňa, čo vplýva na ich náladu a potom sa celý vyučovací proces míňa účinku. Je preto dôležité zdieľať svoje pocity a potom sa o nich rozprávať," skonštatoval.

Ministerstvo školstva vytvorilo odporúčania a príklady a poskytlo školám podporu. Na webe rezortu je dostupná príručka pre ranné kruhy určená základným školám. Ide o súčasť preventívnych opatrení podporujúcich duševné zdravie.

Elektronické maturity budú povinné

Všetky stredné školy postupne prejdú na elektronické maturitné skúšky. Od roku 2026 by sa mala na každej škole v nejakom rozsahu vykonať namiesto písomnej externej maturitnej skúšky elektronická. "Je však možné, že nie úplne každý maturant bude od začiatku testovaný výhradne elektronicky," uviedol v rozhovore minister Drucker s tým, že na Slovensku plánuje postupné zavádzanie elektronického testovania.

Minister je zástancom overovacích cyklov tak, aby sa pri veľkých zmenách dva alebo tri roky systém dolaďoval. Žiaci sa potrebujú adaptovať na proces elektronického testovania. "Je dôležité to najskôr vyskúšať, overiť a čo nefunguje, zlepšiť, aby sme sa nepustili do niečoho, čo by mohlo zlyhať," podotkol minister.

Napríklad v Holandsku podľa neho zaznamenali nezrovnalosti pri elektronickom testovaní maturantov. "Keď zaviedli elektronické testovanie, zistili, že rovnaké testy v písomnej a elektronickej podobe vykazovali rozdielne výsledky v istej skupine detí," priblížil. Elektronická maturitná skúška sa bude týkať externej časti, ktorú dnes študenti vypisujú ručne na odpovedné hárky. Po novom budú sedieť za počítačom a vypĺňať odpovede tam. Obsah i štruktúra maturitných otázok sa nezmenia. Ústna a písomná (slohová) časť internej maturitnej skúšky zostane zachovaná.