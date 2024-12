NAJVÄČŠIE tragédie, ktoré otriasli Slovenskom: Brutálne nehody či chladnokrvné vraždy! V šoku ostali aj vyšetrovatelia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, Topky/Ján Zemiar)

Kuchár Jožko: Chladnokrvná vražda Patrície

Začiatko roka, 3. januára 2024, Slovenskom otriasla chladnokrvná vražda, z ktorej boli v šoku aj samotní vyšetrovatelia. Jozef Hanuska, ktorý pracoval ako kuchár, svoju partnerku Patríciu v byte na Prievozskej ulici najprv zaškrtil, a potom jej telo dobodal. Následne vybral vnútorné orgány, ktoré hodil do vedra vedľa postele.

Pred brutálnov vraždou došlo medzi partnermi, ktorý celý deň popíjali tvrdý alkohol, k hádke. Tá vyústila až do fyzickej potýčky. Podľa anonymizovaného rozhodnutia súdu mal Jozef s Patríciou ležať nahý v posteli. Následne ju v amoku chytil oboma rukami pod krkom, zvalil ju prisadol a škrtil, až kým neprestala dýchať. Potom jej telo celé zmrzačil kuchynským nožom. Pichal a rezal ju na hrudníku, stehne, tvári a panve. Napokon jej vybral vnútorné orgány a hodil ich do koša.

Štyroch kamarátov rozdelila tragédia: Dvaja sa už domov nevrátili

Štvorica kamarátov Lukáš (18), Martin (16), Peter (†17) a Matej (†22) išli v osudný deň domov zo školy. Za volantom auta smrti sedel Lukáš, ktorý sa v obci Domaniža rozhodol predbehnúť pred ním idúce auto. Na mokrej vozovke však dostal šmyk a narazil bočnou stranou vozidla do rohu rodinného domu.

Peter (†17) a Matej (†22) brutálnu nehodu neprežili a zomreli na mieste. Matej sa v aute ani nemal nachádzať. Kamaráti si ho ešte pred tragédiou všimli na zastávke a rozhodli sa, že ho zoberú taktiež. Martin, ktorý nehodu prežil, sedel na mieste spolujazdca a prehovoril o mrazivých chvíľach. „Všetci sme kričali, aby spomalil, išiel veľmi rýchlo. V tej zatáčke predbiehal auto a musel sa rýchlo vyhnúť, lebo aj oproti nám išlo auto. Viem, že sme narazili, všetko z auta vyletelo, udrel som si hlavu a už si nič nepamätám,” poznamnenal v tom čase.

Tragédia na cirkevnom stretnutí na Spiši: O život prišli tri dievčatá

Lucka († 17), Katka († 17) a Sofia († 18) sa spoločne s ďalšími mladými vybrali na náboženské stretnutie do Spišského Podhradia. Deti vo veku od 14 do 18 rokov tam mal doviesť vodič autobusu. Po tom, ako zastavil, deti vystúpili a chceli sa presunúť na stretnutie.

Autobus sa však náhle pohol, keď sa v ňom nachádzal vodič a niekoľko detí ostalo zakliesnených pod ním. Medzi nimi bola aj Lucia († 17), ktorá bola dcérou primátora Starej Ľubovne, Katka († 17) a Sofia († 18). Tie brutálnu nehodu, žiaľ, neprežili.

Hasiči pomáhali pri požiari: Prišli o život

Hasiči spoločne s príslušníkmi polície pomáhali pri masívnom požiari auta na diaľnici D1, kde sa vznietilo osobné auto. Ani vo sne by ich nenapadlo, že o pár minút prídu o život dvaja ich kolegovia a ďalší dvaja budú bojovať o život.

Na diaľnici do nich totiž zozadu vpálil kamión. Najskôr mal zdevastovať policajné auto, a potom ostal zakliesnený v hasičskom aute. Pri nehode vyhasol život dvoch profesionálnych hasičov Lukáša (†27) a Mariána (†43).

Tragická nehoda autobusu s vlakom: O život prišlo 7 ľudí

Tragická nehoda autobusu, aká na Slovensku nemá obdoby, sa stal 27. júna 2024. Krátko po 17. hodine na železničné priecestie vošiel autobus, do ktorého v obrovskej rýchlosti vrazil vlak. Autobus sa po nehode rozpolil na dve polovice.

Jedna z nich ostala zakliesnená pred vlakom, ktorý zhorel do tla. Druhú vymrštilo do kríkov. Pri brutálnej nehode zahynulo až 7 nevinných ľudí, ktorí sa viezli v autobuse smrti. V čase nehody linkového autobusu Nové Zámky - Kolta sedelo v autobuse osem cestujúcich a vodič.

Brutálna vražda hádzanárky Cynthie

Slovenskom otriasla záhadná smrť mladej mamičky a bývalej vrcholovej hádzanárky Cynthie (†31). Jej telo našla polícia ležať zabalené v igelite v dome, v ktorom žila aj so svojím priateľom Jurajom. Nálezu predchádzalo niekoľkodňové pátranie.

Hľadať ju mal aj jej manžel Juraj, ktorý však neskôr priznal, že vie, kde je. Neskôr polícii po náleze tela tvrdil, že matka dvoch detí sa obesila a keď ju našiel, vyľakal sa, zabalil ju do igelitu a schoval do šachty. Potom ju preniesol do domu, kde ju našli.

Tragická nehoda úradníčok

V októbri tohto roka Slovenskom otriasla aj tragická nehoda, ktorá sa stala pri Žiline. Len 21-ročný vodič mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru, kde čelne narazil do auta. V tom mali podľa županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej sedieť úradníčky z odboru školstva, ktoré boli na služobnej ceste.

Pri nehode zahynula jedna zo žien, ktoré smerovali do práce. Pri nehode utrpeli zranenia ďalšie tri osoby, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. Podľa svedka mal ísť údajne vodič auta obrovskou rýchlosťou.

Pri policajnom zásahu zahynul muž

Koncom roka otriasla Slovenskom aj smrť 48-ročného Ľubomíra, ktorý zomrel pri zásahu polície v Košiciach. Toho mal na smrť ubiť 45-ročný policajt Marek. Po jeho skutku sa snažil zahladiť stopy. Podľa uznesenia mal Marek Ľubomíra udierať opakovane rukami do hlavy a do oblasti tváre, pričom mal rukavice s vystuženou hánkou.

Následne bezdomovca spolu s kolegom, ktorý je aktuálne v pozícii podozrivého a celému incidentu prihliadal, odviezli služobným autom na obvodné oddelenie. Po tom, ako sa jeho zdravotný stav zhoršil, ho odviezli do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde sa podrobil chirurgickému ošetreniu vnútrolebečného poranenia. Napriek lekárskej pomoci však ubitý muž deň po zásahu zomrel.