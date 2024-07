Brutálna vražda Cynthie (†31): Otec nebohej prehovoril o obvinenom Jurajovi! Dcére hovorili, aby sa s ním rozišla

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Telo nebohej Cynthie našla polícia v noci z pondelka na utorok. Ležalo zabalené v igelite v domu, v ktorom žila aj so svojím priateľom Jurajom. Nálezu predchádzalo niekoľkodňové pátranie. Hľadať mal aj sám Juraj, ktorý najskôr polícii po náleze tvrdil, že matka dvoch detí sa obesila a keď ju našiel, vyľakal sa, zabalil ju do igelitu a schoval do šachty. Neskôr ju preniesol do domu. V stredu však nastal zvrat, vyšetrovateľ 44-ročného Juraja obvinil. Ako informoval Startitup, Juraj sa mal k hroznému činu priznať ešte v nedeľu bratrancovi a sesternici. Práve po tomto priznaní ho rodinní príbuzní mali prinútiť ísť sa prihlásiť na políciu. Na polícii však vyrozprával inú verziu o spomínanej samovražde.

(Zdroj: Facebook/NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Zvrat v prípade nastal v stredu, keď vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede muža obvinil na základe získaných informácií a zaistených dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu môže hroziť trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na návrh, aby bol obvinený muž stíhaný väzobne, o ktorom sudca rozhoduje dnes dopoludnia.

Rodičia chceli, aby sa s ním Cynthia rozišla

Užialená rodina sa Cynthiu chystá cez víkend pochovať. Pre Nový čas prehovoril jej otec Tibor, ktorý priblížil, aký mala jeho dcéra s Jurajom vzťah. „On robil na Finančnej správe. Dali mu ultimátum, že buď odíde, alebo ho vyhodia... Prakticky ho vyhodili. Bol problémový zamestnanec,“ povedal. Juraj bol štyri a pol roka doma. „Celý čas nerobil, odkedy bol s dcérkou. Mal nejaké brigády, ale nikde nevydržal... Ráno odišiel a poobede sa vrátil. Zobral deti do školy i škôlky a to bolo celé. Fakt je, že okolo domu robil. Deťom hojdačky a tak,“ priblížil. Na prvý pohľad vraj Juraj pôsobil ako „sympaťák.“ Realita však mala byť iná. „Tí, čo ho však bližšie poznali, tak ten perfekcionizmus sa strácal. Potom už to išlo do narcizmu, egoizmu,“ povedal otec nebohej. Dcére aj s manželkou dohovárali, aby vzťah ukončila. To, čo sa stalo, majú zle znášať aj rodičia Juraja.