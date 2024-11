Mrazivé DETAILY útoku policajta Mareka: Ľubomír (†48) nemal šancu! NESKUTOČNÉ, ako sa snažil zahladiť stopy

Obvinený policajt na Mestskom súde v Košiciach. (Zdroj: TASR/František Iván)

Prípady policajnej brutality vzbudzujú vo verejnosti a u občanov obavy. Opozícia preto žiada vyvodenie zodpovednosti zo strany vedenia polície a chystá sa tiež odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Podľa neho však nejde o systémový problém alebo o problém jednotlivcov.

archívne video

Policajný prezident Ľubomír Solák: U oboch policajtov z incidentu v Košiciach beží proces prepustenia z PZ (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Azda najviac v spoločnosti rezonuje prípad z Košíc, v ktorom mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho obvinil 12. novembra, za daný trestný čin mu hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. ÚIS spoločne s košickými "kukláčmi" v pondelok (11. 11.) zrealizovali akciu s krycím názvom Exces, v rámci ktorej v obedňajších hodinách zadržali dvoch policajtov zaradených na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Košiciach.

Obvinený policajt mal zaistenej osobe spôsobiť viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. "Po prevoze do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a vykonaní operačného výkonu s odstránením krvného výronu osoba 6. novembra na následky zranení zomrela," uviedlo ministerstvo vnútra.

Na povrch vyplávali nové detaily

Na verejnosť sa dostali detaily prípadu, z ktorých behá mráz po chrbte. Zverejnili ich noviny Pravda, ktorá má k dispozícii uznesenie. Podľa sudcu pre prípravné konanie Mestského súdu v Košiciach Ľuboša Vereša nie sú pochyby o tom, že skutok bol spáchaný a má znaky trestného činu. Dokazovať to má doterajšie vyšetrovanie a najmä výpoveď kolegu obvineného policajta, ktorý je zatiaľ podozrivý. Medzi dôkazmi je podľa novín aj záznam spísaný členom výjazdovej skupiny ÚIS, obrazové záznamy, správa košickej nemocnice, predbežná správa z pitvy bezdomovca a úradný záznam o jeho zaistení, ale aj výpovede minimálne piatich ďalších svedkov.

Ako opisuje Pravda, v deň incidentu nastúpil Marek ako starší referent na obvodnom oddelení policajného zboru Košice Nad Jazerom o siedmej ráno do 12-hodinovej služby. Sudca v uznesení opísal rozsah zranení, ktoré bezdomovcovi spôsobil okolo pol piatej poobede v sanitárnej miestnosti obchodného centra, kam muža priviedli SBS-kári.

Obvinený policajt na Mestskom súde v Košiciach. (Zdroj: TASR/František Iván)

"Voči osobe realizoval oprávnenie policajta zaistiť osobu podľa zákona o Policajnom zbore bez toho, aby to bolo potrebné na odvrátenie útoku alebo prekonaniu odporu, v úmysle spôsobiť mu ťažkú ujmu na zdraví," uviedol sudca s tým, že policajt Ľubomíra udieral opakovane rukami do hlavy a do oblasti tváre, pričom mal rukavice s vystuženou hánkou. V uznesení sa píše, že mu tým "spôsobil podliatiny na tvári, ložiskové prekrvácanie mäkkých lebečných pokrývok, zvyšky krvného výronu nad a pod tvrdou plenou mozgu vpravo, ložiskový krvný výron medzi mäkkými plenami a drobnoložiskové pomliaždenie mozgu."

Následne bezdomovca spolu s kolegom, ktorý je aktuálne v pozícii podozrivého a celému incidentu prihliadal, odviezli služobným autom na obvodné oddelenie. Po tom, ako sa jeho zdravotný stav zhoršil, ho odviezli do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde sa podrobil chirurgickému ošetreniu vnútrolebečného poranenia. Pôvodne sa pritom hovorilo o tom, že policajti zavolali sanitku. Napriek lekárskej pomoci však ubitý muž deň po zásahu 6. novembra krátko pred pol štvrtou v nemocnici zomrel v dôsledku poúrazového opuchu mozgu ťažkého stupňa.

Policajt chcel byť stíhaný na slobode, sudca to zamietol

Obvinený Marek pri výsluchu 13. novembra uviedol, že chce byť stíhaný na slobode. V uznesení sa píše, že Marek povedal, že svedkyňa nehovorí pravdu o tom, že jej mal povedať, ako Ľubomír prišiel k zraneniam. Dozorujúci prokurátor podal návrh na jeho vzatie do väzby pre obavu, že bude pôsobiť na svedkov alebo inak mariť vyšetrovanie. Marekov obhajca podľa uznesenia spochybnil materiálne aj formálne dôvody väzby, dôvodnosť trestného stíhania a právnu kvalifikáciu skutku.

Obvinený policajt na Mestskom súde v Košiciach. (Zdroj: TASR/František Iván)

O jeho umiestnení do kolúznej väzby rozhodol sudca Mestského súdu v Košiciach 13. novembra. Marek A. je v súčasnosti vo výkone väzby v Prešove, pretože jeho otec je príslušníkom ZVJS zaradený do služby v Košiciach. Sudca tak nevyhovel ani návrhu, aby bola väzba nahradená dohľadom mediačného a probačného úradníka. Na to podal Marek sťažnosť, ale Senát Krajského súdu v Košiciach rozhodnutie sudcu potvrdil.

Marek sa snažil mariť vyšetrovanie, po útoku utieral podlahu papierovými utierkami

Podľa sudcu z výpovede jeho kolegu jednoznačne vyplýva, že Marek sa snažil po spáchaní skutku opakovane mariť vyšetrovanie. "Ale aj z úradného záznamu z operatívneho zisťovania informácií v rámci výjazdovej skupiny, z ktorých je zrejmé, že obvinený sa 7. novembra okolo 22.12 hod., v čase služobného voľna snažil s XXX dostať do tzv. kamerovej miestnosti obchodného centra pod legendou akejsi krádeže, teda nájsť niečo, ´čo by mohlo prípadu pomôcť´," píše sa podľa Pravdy v uznesení. V tom čase sa však v miestnosti už nachádzal príslušník inšpekcie, ktorý zaisťoval obrazové záznamy súvisiace so spáchaním skutku a to vrátane obrazového záznamu, na ktorom je zachytený priebeh skutkového deja.

"Ďalšou konkrétnou skutočnosťou je, že obvinený v čase služobného voľna vo večerných hodinách 9. novembra, bol spolu s XXX vysvetľovať riaditeľovi obvodného oddelenia ako v skutočnosti ich zákrok voči poškodenému 5. novembra prebiehal," konštatoval "Z jeho výpovede vyplynulo, že obvinený mal 5. novembra tesne po privezení nebohého poškodeného na obvodné oddelenie kontakt so služobným motorovým vozidlom, pričom obrazový záznam z času prevážania tejto osoby v služobnom motorovom vozidle chýba a teda je daný dôvodný predpoklad, že uvedený záznam mohol byť odstránený, resp. inak vymazaný práve obvineným," hovorí sudca.

Akcia s krycím názvom Exces, pri ktorom zadržali Mareka a jeho kolegu (Zdroj: Tlačový odbor/Kancelária ministra vnútra SR)

Podľa sudcu je z predloženého obrazového záznamu zjavné, že osoba, ktorá bola výpoveďami viacerých svedkov, najmä podozrivým, stotožnená ako obvinený, bezprostredne po fyzickom útoku na poškodeného opakovane papierovými utierkami utieral podlahu, čím sa zjavne snažil odstrániť dôkazy vo forme biologických stôp. Ako pokračuje Pravda, kolúzne správanie policajta podľa sudcu Vereša dokumentuje aj úradný záznam a ďalšie listiny, v ktorých hliadka uviedla, že na bezdomovcovi "neboli použité donucovacie prostriedky a ani k zraneniu osoby nedošlo, hoci to zjavne nezodpovedalo skutočnosti". Podľa výpovede jednej vyplynulo, že obvinený Marek viackrát klamal a povedal, že si bezdomovec privodil zranenia sám pri páde v obchode.