AKTUÁLNE Orgány priateľky Patrície (†48) hodil do koša! Kuchár Jožko sa postavil pred súd: Prehovoril znalec

Hanuska je stíhaný väzobne. Na súd prišiel s rukami v putách a s úmyslom uzavrieť dohodu o vine a treste. Prítomný prokurátor s tým však nesúhlasil. Na súde vykonajú len dokazovanie k výroku o treste. Pojednávanie začalo o 9. hodine ráno.

Na súde prehovoril aj znalec z oblasti forenznej psychiatrie Svetozár Droba. Ten uviedol, že obžalovaný bol v čase spáchania skutku v stave vystupňovaného afektu a „v ťažkom stave alkoholovej opojenosti“. „Jednalo sa o zmenšenie, a to podstatné, ako rozpoznávacích, tak ovládacích schopností,“ povedal.

Tiež tvrdí, že Hanuska je ku svojmu konaniu kritický a ide o dobrý predpoklad pre jeho resocializáciu. „Jeho spoločenská nebezpečnosť po prípadnom prepustení bude minimalizovaná ochranným liečením,“ povedal. U obžalovaného nezistil sexuálnu deviáciu ani sadistické sklony. „Bolo to agresívne správanie v rámci vzťahovej diskontinuality,“ uviedol. Poukázal tiež na to, že poškodená bola rovnako ako obžalovaný často pod vplyvom alkoholu. Podľa znalca boli „nekompatibilní.“

Detaily brutálnej vraždy

Beštiálna vražda, keď šéfkuchár Jozef zavraždil svoju priateľku Patríciu a následne vybral jej vnútorné orgány, ktoré hodil do vedra vedľa postele, sa stala 3.1. 2024 večer na Prievozskej ulici v Bratislave. Dvojica mala počas celého dňa popíjať tvrdý alkohol. Došlo medzi nimi k hádke, ktorá prerástla až do fyzickej potýčky. Tá skončila vraždou. "V amoku ju chytil oboma rukami pod krkom a začal ju škrtiť. Celé to prebiehalo tak, že počas toho ako boli spolu nahí na posteli, obvinený poškodenú zvalil, prisadol ju, začal ju oboma rukami škrtiť dlho a intenzívne až do okamihu, kedy prestala dýchať,“ stálo v anonymizovanom rozhodnutí súdu, ktorý pred pár mesiacmi Hanusku zobral do väzby.

Patríciu sa mal vraj pokúšať oživovať, no keď videl, že to už nemá zmysel, začal ďalej piť a následne v amoku ženino telo znetvoril. “Išiel do kuchyne, vytiahol nôž a celú ju zmrzačil, a to tak, že ju pichal a rezal na hrudníku, stehne, tvári a panve, vybral jej vnútorné orgány a hádzal ich do koša. Obvinený súčasne zdôraznil, že v čase skutku nebola v byte prítomná žiadna ďalšia osoba a v závere svojej výpovede uviedol, že veľmi ľutuje, čo vykonal,“ uvádzalo sa v dokumente.

Obžaloba bola na Hanusku podaná v polovici júna na Mestský súd Bratislava I pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Prokurátor vtedy uviedol, že mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.