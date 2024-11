Brutálny policajný zásah spôsobil búrku: Lietajú tvrdé slová! Ozval sa Žilinka aj ombudsman, opozícia bije na poplach

(Zdroj: Tlačový odbor/Kancelária ministra vnútra SR, Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že zanalyzujú, kde sa stal problém pri policajnom zásahu v Košiciach (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K ohavnému činu došlo ešte 5. novembra. Policajt mal zaistenému mužovi spôsobiť viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. Po prevoze do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a vykonaní operačného výkonu s odstránením krvného výronu však muž 6. novembra na následky zranení zomrel.

ÚIS spoločne s košickými "kukláčmi" v pondelok 11. novembra následne realizovali akciu s krycím názvom Exces, v rámci ktorej zadržali dvoch policajtov zaradených na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Košiciach. Stalo sa tak pre podozrenie, že zneužili svoju právomoc. Jedného z nich neskôr prepustili, druhý má však na krku obvinenie z obzvlášť závažného zločinu zabitia, za čo mu hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.

STANOVISKO POLÍCIE K PRÍPADU OBVINENÉHO POLICAJTA V KOŠICIACH Neprimerané zásahy policajtov nemajú a nesmú mať miesto... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Wednesday, November 13, 2024

Prezídium policajného zboru dnes avizovalo, že ak vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby v prípade košického policajta obvineného zo zabitia potvrdí, že k úmrtiu zaistenej osoby došlo v dôsledku neprimeraného zákroku, budú vyvodené okamžité dôsledky.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister vnútra musí vysvetľovať

Prípad vyvolal takmer ihneď obrovskú odozvu. "Zákon platí rovnako pre každého vrátane policajtov! Ubezpečujem, že tragická udalosť, ktorá sa odohrala na východe Slovenska, bude spravodlivo vyšetrená," odkázal ešte v utorok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Pred dnešným rokovaním vlády povedal, že ministerstvo vnútra zanalyzuje, kde sa stal problém. "Ak došlo k zlyhaniu individuálnej osoby alebo nariadeného, spoľahnite sa na to, že zodpovednosť bude vyriešená," deklaroval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred rokovaním vlády s tým, že bude nekompromisný. Tvrdí, že ÚIS konal v prípade bleskovo. "Všetky kontrolné mechanizmy aj na Policajnom zbore, aj krajskom a okresnom riaditeľstve, ktoré sú nastavené, zafungovali tak, ako mali," skonštatoval minister.

Psychotesty pri prijatí do policajného zboru sú podľa Šutaja Eštoka na dostatočnej úrovni a sú prísne nastavené. Označil to za hlavné sito, cez ktoré záujemcovia o prácu policajta prepadajú. "Nemôžeme uberať z náročnosti psychotestov. Sú dostatočným kvalifikačným kritériom na to, aby sa človek do zboru dostal alebo nedostal," podotkol. Zamyslieť sa podľa ministra môžu nad náhodnými testami počas pôsobenia policajta.

V tejto súvislosti šéf rezortu priblížil, že urýchlili projekt telových kamier pre policajtov a od 1. decembra by mohlo byť implementované pilotné riešenie. Pravdepodobne bude nasadené na východe SR.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Opozícia bije na poplach

Na riešenie problému násilia v polícii v tejto súvislosti apelovala aj opozícia. "Je nemysliteľné, aby sa ľudia museli báť zneužitia fyzickej sily zo strany tých, ktorí ich majú chrániť. V Košiciach sme svedkami takéhoto konania opakovane a zjavne ide o systémový problém. Pokiaľ ho minister Šutaj Eštok nezačne okamžite riešiť, môže to nenávratne poškodiť dôveru ľudí v políciu," skonštatovala poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) .Predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) upozornila na to, že problém je zjavne systémový. "Ak chceme predísť opakovaniu tohto strašného scenára, minister vnútra by ho mal okamžite riešiť. Tejto neprijateľnej situácii sa budeme venovať aj na najbližšej schôdzi ľudskoprávneho výboru, kam sme prizvali aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka," povedala.

K incidentu sa vyjadrili aj kresťanskí demokrati. Apelovali na jeho dôsledné prešetrenie a vyvodenie zodpovednosti v čo najkratšom čase. Hovorili aj o množiacich sa prípadoch policajnej brutality. "Situácia v Policajnom zbore po zmenách vykonaných ministrom vnútra Šutajom Eštokom je alarmujúca. Minister sa venuje normalizácii a čistkám v polícii, ale nerieši oslabenie schopnosti štátu chrániť svojich občanov," podotkli.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zo situácie je znepokojená aj poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). "Policajné násilie je v demokratickom a právnom štáte neprípustné a je plnou zodpovednosťou ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru zabezpečiť, aby polícia fungovala profesionálne a striktne dodržiavala zákon. Očakávam, že minister so svojimi podriadenými občanom tejto krajiny vysvetlia opakujúcu sa policajnú brutalitu a dokážu aj vyvodiť zodpovednosť," vyhlásila.

Kvôli kauze zasadne aj parlamentný výbor, jeho zvolanie chcela aj opozícii. Rokovať má vo štvrtok dopoludnia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal na zasadnutí podať informácie o "policajnom zásahu so smrteľným následkom v Košiciach". Návrh na prerokovanie bodu podal šéf brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD).

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS už hovorí o odvolávaní Šutaja Eštoka

Strana SaS zašla ešte ďalej. Plánuje kontaktovať opozičných partnerov a hovoriť o ďalšom pôsobení ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. "Toto je už druhý prípad, ktorý bol takto medializovaný, kde zadržanú osobu v Košiciach týrali a zbili určití policajti. Je to za nás aj obrovské zlyhanie časti Policajného zboru. Je to obrovské zlyhanie ministra Šutaja Eštoka," povedal šéf SaS Branislav Gröhling.

Kritizoval celý rok jeho pôsobenia vo funkcii šéfa rezortu. Tvrdí, že minister svojím správaním vysiela signál, že šikanovanie, agresívne správanie či zneužívanie moci je v poriadku. "Budem kontaktovať našich opozičných partnerov, aby sme sa rozprávali o ďalšom pôsobení ministra Šutaja Eštoka v tejto vláde - aby sme zvážili, či nepristúpime aj k jeho odvolávaniu. Možno aj taká výzva smerom k vláde, či je v poriadku to, čo sa udialo za predchádzajúce mesiace. Mali by zvážiť, či by oni nemali odvolať ministra," doplnil.

Podľa Márie Kolíkovej nie sú pochybnosti o tom, že došlo k policajnej brutalite. Poukázala na to, že napríklad po tragickom úmrtí Milana Lučanského v decembri 2020 odstúpil zakrátko šéf väzenstva, hoci dodnes nebolo preukázané žiadne cudzie zavinenie a žiadna chyba príslušníkov väzenstva.

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ozval sa generálny prokurátor aj ombudsman

K prípadu sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Zilinka, ktorý prízvukoval, že policajný zbor musí byť pre občanov istotu, zárukou ochrany ich bezpečnosti, života a zdravia. „nemôže byť ohrozením ich základných práv a slobôd,“ skonštatoval. „Krajská prokuratúra v Košiciach podľa jeho slov garantuje, že budú vykonané všetky procesné úkony pre náležité objasnenie policajného zákroku na košickom obvodnom oddelení so smrteľným následkom a zákonitosť trestného stíhania a že bude spravodlivosti učinené za dosť,“ uviedol.

Ombudsman Róbert Dobrovodský otvorene priznal, že je zhrozený z podozrenia z policajnej brutality. Verí, že incident príslušné zložky polície objasnia. Hovorí tiež o potrebe zabezpečovania videozáznamu policajných akcií, pri ktorých sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov. "Som zhrozený, keď v predvečer 35. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu, keď sa spoločnosť zhodla na tom, že dôjde k obmedzeniu svojvôle represívnych zložiek moci, sa musím dozvedieť o podozrení z policajnej brutality. Ľudskoprávny dohľad nad výkonom exekutívnej moci v našom štáte je jednou z mojich priorít. Exekutíva a polícia má monopol na násilie nie preto, aby ľuďom ubližovala, ale preto, aby ich chránila pred kriminalitou," poznamenal.

Verejný ochranca práv v tejto súvislosti zároveň upozornil na to, že treba zabezpečiť, aby polícia z každej plánovanej akcie, v ktorej už pri jej príprave predpokladá použitie donucovacích prostriedkov, zabezpečila videozáznam o jej priebehu.