Záujem žien o investovanie rastie: Ako to vidia muži a v čom je rozdiel?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Záujem žien o investovanie na Slovensku rastie, stále sú však v tejto oblasti viac konzervatívne ako muži. Ochotu začať pravidelne investovať deklarovali dve tretiny opýtaných žien, pričom viac ako 22 % by bolo ochotných takto pravidelne zhodnocovať sto a viac eur. Ďalších 44 % sa vyjadrilo, že by boli ochotné odložiť si a investovať aspoň nejakú čiastku od jedného do sto eur, vyplynulo z prieskumu spoločnosti Across Private Investments.