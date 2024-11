Poslanci Národnej rady ukončili štvrtkovú schôdzu: Neprerokované body presunuli

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili vo štvrtok večer po hlasovaní 22. schôdzu. Navrhol to podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Neprerokované body programu presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 26. novembra. Pôvodne sa poslanci dohodli na tom, že budú hlasovať aj v piatok (8. 11.). Napokon sa však schôdza skončila vo štvrtok.

archívne video

Michal Šipoš si odmietol dať sako v pléne, vyviedla ho ochranka (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Poslanci sa tak na aktuálnej schôdzi nedostali k viacerým personálnym voľbám, ktoré boli aj na programe minulej schôdze. Nestihli voliť zvyšných členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) ani členov Rady pre mediálne služby. Voliť mali tiež člena správnej rady Ústavu pamäti národa a člena správnej rady Tlačovej agentúry SR.Na ďalšiu schôdzu sa presunuli aj viaceré opozičné návrhy. Neprerokovaný ostal tiež návrh SNS týkajúci sa neziskových organizácií. Na tejto schôdzi parlament nestihol prebrať ani novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú vetoval prezident SR Peter Pellegrini. Poslancom odporučil, aby zo zákona vypustili dva body a opätovne ho schválili.

Poslanci odmietli návrh, ktorým by sa rozšírilo vyplácanie daňového bonusu

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania opozičný návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o sociálnom poistení. Navrhovanými zmenami malo dôjsť k zvýšeniu počtu daňovníkov, ktorí by mali nárok na uplatnenie daňového bonusu v plnej sume, respektíve vyššej sume ako v súčasnosti alebo na uplatnenie daňového bonusu vôbec.Novela zákona mala zmeniť postup výpočtu výšky nároku na daňový bonus tým, že základ dane by bol zvýšený o sumu vyplácaného materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa a peňažného príspevku na opatrovanie alebo ich úhrn.

V prípade, ak by daňovník nemal iné zdaniteľné príjmy, základom dane na určenie výšky nároku na daňový bonus by bola suma vyplácaného materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa alebo peňažného príspevku na opatrovanie alebo ich súhrn.Novelou zákona sa tak mala rozšíriť podmienka na uplatnenie daňového bonusu o poberanie materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa a peňažného príspevku na opatrovanie.