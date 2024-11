Prezident Pellegrini dnes podpísal niekoľko noviel zákona: Čakajú nás TIETO zmeny

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vytvorenie elektronického insolvenčného registra sa posunie z pôvodného dátumu 1. januára 2025 na začiatok októbra budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

archívne video

Tlačové vyhlásenie Petra Pellegriniho po stretnutí s ministrom zdravotníctva (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

K verejnému obstarávaniu informačného systému na prevádzkovanie insolvenčného registra došlo podľa Ministerstva spravodlivosti SR s omeškaním. Vzhľadom na tento problém navrhol rezort oddialiť jeho vytvorenie.Insolvenčný register bude predstavovať centralizovaný elektronický systém pre vedenie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a konania o likvidácii a dodatočnej likvidácii. Cieľom jeho vytvorenia je zjednotiť a elektronizovať insolvenčné procesy, čo by malo zabezpečiť vyššiu transparentnosť, zrýchlenie konaní, zníženie času a nákladov potrebných na ukončenie podnikania a zlepšiť zber údajov a kvalitu dát.Novela nadobúda účinnosť 1. decembra 2024.

Prezident podpísal úpravu podmienok používania auta na pracovných cestách

Podmienky na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty, sa upravia. Týka sa to najmä preukázania a úhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky či nabíjania elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel. Vyplýva to z novely zákona o cestovných náhradách, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini."Z dôvodu opakujúcich sa požiadaviek z praxe a s cieľom spresnenia práv zamestnanca a povinností zamestnávateľa sa navrhuje spresniť právnu úpravu používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú pohonných látok, a zaviesť tam, kde je to potrebné, osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá," uviedlo v dôvodovej správe ministerstvo práce.

(Zdroj: Getty Images)

V prípade elektrovozidiel, ktoré sú nabíjané elektrickou energiou, sa za doklad o kúpe bude považovať aj blok z nabíjacej stanice alebo od dodávateľa tejto energie. Novela navyšuje spotrebu týchto vozidiel o 20 % pre jazdu po rýchlostnej ceste a diaľnici.Pri plug-in hybridných vozidlách právna norma upravuje postup výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky, ktoré sa získavajú nabíjaním z elektrickej siete.Novela bude platiť od 1. decembra 2024.

Rodová vyváženosť riadiacich pracovníkov sa má zlepšiť, zákon podpísal prezident

Rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností sa zlepší. Cieľom európskej smernice, ktorá bude prevzatá do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch spoločností pôsobiacich na regulovanom trhu v EÚ. Vyplýva to zo zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovanej spoločnosti, ktorý podpísal prezident SR Peter Pellegrini. "Kótované spoločnosti by mali pre menej zastúpené pohlavie, v praxi sú to v súčasnosti najmä ženy, dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie medzi členmi predstavenstiev a dozorných rád. Verejný charakter kótovaných spoločností predstavuje relevantný dôvod na to, aby tieto spoločnosti boli vo verejnom záujme regulované v komparácii so súkromnými spoločnosťami vo väčšom rozsahu," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe. Legislatívna úprava sa teda nevzťahuje na mikropodniky, malé a stredné podniky.

(Zdroj: Getty Images)

Zákon ďalej upravuje prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, medzi ktoré patrí napríklad transparentný výber kandidátov pri obsadzovaní pozícií vo vrcholových orgánoch, pričom kandidát menej zastúpeného pohlavia by mal byť uprednostnený. Kótované spoločnosti budú v tejto súvislosti povinné podávať správy a za nesplnenie informačnej povinnosti môžu byť pokutované.Slovenská republika doteraz nemala vo vnútroštátnom právnom poriadku úpravu, ktorá by regulovala snahu o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v kótovaných spoločnostiach, respektíve v obchodných spoločnostiach vo všeobecnosti. Z toho dôvodu musel byť prijatý nový zákon, pričom lehota na prenesenie európskej smernice do vnútroštátnych poriadkov jednotlivých členských štátov je stanovená na 28. decembra tohto roka.Zákon má v nadväznosti na smernicu obmedzenú platnosť. Nadobúda účinnosť 28. decembra 2024 a stráca účinnosť 31. decembra 2038.

Prezident podpísal úpravu výmeny informácií medzi vyšetrovacími orgánmi EÚ

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru sa stane jednotným kontaktným miestom na výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (EÚ) na Slovensku. Na základe analýzy hrozieb bude postupovať informácie príslušným bezpečnostným orgánom, iným členským štátom a Europolu. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini prichádza na neformálny summit hláv štátov a vlád krajín Európskej únie v Bruseli (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

Orgány presadzovania práva budú môcť žiadať o informácie z iného členského štátu prostredníctvom úradu spolupráce, ktorý plne sprocesuje žiadosť aj odpoveď. Úrad bude okrem zasielania žiadosti oprávnený a povinný aj prijímať žiadosti od iných členských štátov. Bude mať tiež možnosť zaslať inému členskému štátu informácie nielen na základe jeho žiadosti, ale aj z vlastného podnetu alebo z podnetu orgánu presadzovania práva, ak je objektívny dôvod domnievať sa, že by informácie mohli byť pre daný štát relevantné. "Ak ide o trestný čin, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz, je poskytnutie informácií z vlastného podnetu povinné," uvádza legislatíva.Novela súvisí s transpozíciou európskej smernice. Upravuje pravidlá výmeny informácií a ustanovuje používanie zabezpečeného komunikačného kanálu SIENA.

Prezident podpísal zákon o vzdelávaní dospelých

Sprehľadniť typológiu kvalifikácií uznávaných na Slovensku i zaviesť nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou je cieľom zákona o vzdelávaní. Právnu úpravu, ktorá má tiež vytvoriť podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania a zaviesť systém individuálnych vzdelávacích účtov, podpísal vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini.

Zákon, ktorý schválili poslanci Národnej rady 30. októbra, má priniesť úpravu Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Zaviesť sa majú nové systémové prvky overovania vzdelávacích výstupov na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou, respektíve validáciou vzdelávacích výstupov predchádzajúceho učenia sa.Legislatíva takisto zavedie mikroosvedčenie, teda doklad o vzdelávacích výstupoch, ktoré možno získať na základe vzdelávania najmenej v rozsahu 25 hodín. "Vzdelávací program, ktorý vedie k získaniu mikroosvedčenia, môže poskytovať vysoká, stredná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorá získala súhlas od strednej alebo vysokej školy na poskytovanie vzdelávacieho programu. Stredná škola a vzdelávacia inštitúcia majú byť súčasne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou, to znamená majú mať zabezpečený vnútorný systém kvality," ozrejmilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Zrovnoprávniť sa majú postupy získania úrovne kvalifikácie so stupňom vzdelania v špecifických prípadoch stredného odborného vzdelávania. Po novom by napríklad mala stredná odborná škola, ktorá používa označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, vydať okrem osvedčenia o profesijnej kvalifikácii aj výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške v príslušnom učebnom odbore.Legislatívnym návrhom sa takisto zavedú individuálne vzdelávacie účty ako súčasť systému celoživotného vzdelávania. "Cieľom je umožniť väčšiemu počtu dospelých v produktívnom veku zapojiť sa do vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zvýšila miera účasti na vzdelávaní a znížil nedostatok zručností bez ohľadu na postavenie na trhu práce alebo zamestnanie. Ide o mechanizmus, prostredníctvom ktorého štát alebo zamestnávateľ uhrádza náklady na uskutočnenie vzdelávania, kariérneho poradenstva pre dospelých alebo overovanie vzdelávacích výstupov," dodalo ministerstvo školstva.

Prezident podpísal novelu, ktorou budú materské školy financované zo štátneho rozpočtu

Materské školy (MŠ) budú od budúceho roka financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Peter Pellegrini. Prísnejšie sa tiež bude kontrolovať výchova a vzdelávanie nad rámec školského programu. Ak rada školy a pedagogická rada školy takéto vzdelávanie povolia, bude sa môcť realizovať len vtedy, ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas.Zníži sa pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta. Návrhom sa splní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.

(Zdroj: Getty Images)

Zavádza sa tiež prísnejšia odborná a verejná kontrola výchovy a vzdelávania, ktorá sa poskytuje v školách nad rámec školského vzdelávacieho programu. Cieľom má byť posilnenie eliminácie poskytovania vzdelávania, ktoré by bolo v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania, najmä ktoré by mohlo viesť k popieraniu faktov, šíreniu dezinformácií, k ohrozovaniu mravnej výchovy detí a žiakov alebo k podnecovaniu nenávisti alebo ďalším formám intolerancie. Návrh na takéto špeciálne vzdelávanie bude musieť prerokovať rada školy aj pedagogická rada školy. Ak budú súhlasiť, výchova a vzdelávanie "nad rámec" budú možné len ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas. Ak sa poskytovanie výchovy a vzdelávania nad rámec školského vzdelávacieho programu nepredkladá na schválenie v rade školy a pedagogickej rade školy, je na jej poskytovanie potrebný aktívny súhlas zákonného zástupcu.

MŠ budú financované zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov. Ide o dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ či podporné opatrenia.Novela zákona taktiež obsahuje povinnosť prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci, deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu a deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Urobiť tak bude musieť riaditeľ spádovej MŠ. V prípade, že v obci nie je zriadená MŠ, doplní sa povinnosť obcí dohodnúť sa na spádovej škôlke. Ak sa obce navzájom nedohodnú, určovať ju má príslušný regionálny úrad školskej správy.

V prípade zistenia porušenia právnych predpisov bude môcť začať konanie ex offo aj bez podnetu od Štátnej školskej inšpekcie. Riaditeľ sa po novom nebude môcť opätovne uchádzať o rovnakú pozíciu aj po odvolaní inšpektorom.Novou legislatívou sa tiež prechodne upravuje možnosť určenia mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo vzťahu k materským školám zriadeným ústredným orgánom štátnej správy. Zabezpečiť sa tiež má lepšia vymožiteľnosť povinného vzdelávania v prechodnom období pre deti odídencov z Ukrajiny.Do zákona sa tiež dopĺňa princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality, ktorý nadväzuje na existujúce princípy výchovy a vzdelávania.

Prezident podpísal zákon o Fonde na podporu cestovného ruchu

Udržateľnosť cestovného ruchu a jeho infraštruktúry na Slovensku bude od budúceho roka podporovať nový verejnoprávny fond. Disponovať bude sumou minimálne 20 miliónov eur ročne, ktorú mu poskytne zo svojho rozpočtu Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Vyplýva to zo zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Na svojom webe o tom informovala kancelária prezidenta.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Medzi hlavné činnosti fondu bude patriť vytváranie podmienok pre návštevu destinácie, predĺženie pobytu turistov, zvyšovanie kvality služieb a ponuky produktov cestovného ruchu, a to prostredníctvom projektov v priorizovaných oblastiach v súlade so schválenou národnou koncepciou rozvoja cestovného ruchu. Jeho úlohou bude tiež spolupráca s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, kontrola plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok.Najvyšším orgánom fondu bude správna rada, zložená z predsedu a ôsmich členov. Vymenúvať a odvolávať ich bude minister cestovného ruchu a športu. Jej členmi budú okrem predstaviteľov štátu aj zástupcovia samospráv či záujmových združení z rôznych oblastí cestovného ruchu. Organizačnú štruktúru fondu tvorí aj dozorná rada a riaditeľ.

Zákon stanovuje bližšie podmienky poskytnutia príspevku na projekt, pričom rozlišuje podmienky v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, a to do 5 miliónov eur a nad túto sumu. "Na poskytnutie oboch príspevkov sa vyžaduje súhlas najmenej siedmich členov správnej rady. Na poskytnutie príspevku na projekt v sume vyššej ako 5 miliónov eur sa okrem tejto podmienky vyžaduje ešte schválenie poskytnutia príspevku vládou," priblížil v dôvodovej správe predkladateľ.Hlavný zdroj financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, výnosy zo zmluvných sankcií, administratívne poplatky, dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Výdavky fondu na vlastnú prevádzku majú predstavovať najviac 5 % z jeho príjmov.Zákon bude účinný od 1. januára 2025.

Prezident podpísal novelu o kompenzačnom príspevku pre zamestnancov v školstve

Pre zamestnancov v sektore vzdelávania sa má zaviesť kompenzačný príspevok. O okruhu ľudí, ktorých sa má v konkrétny rok týkať, má informovať rezort školstva, a to do 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu. Príspevok bude určený najmä zamestnancom, ktorí pôsobia v prostredí s výrazným nedostatkom personálu či vyššou fluktuáciou. Vyplýva to zo schválenej vládnej novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

(Zdroj: Getty Images)

"V posledných rokoch čelí vzdelávací sektor v SR vážnym výzvam spojeným s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov. Nedostatok je spôsobený najmä nízkou atraktivitou povolania, zaostávaním platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov voči mzdám v alternatívnych povolaniach, ako aj starnutím učiteľskej populácie. Tento nedostatok je zvlášť citeľný v určitých regiónoch, špecializáciách a školách s vyšším podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi, kde je obzvlášť ťažké obsadiť voľné pracovné pozície," odôvodnil rezort školstva, ktorý za úpravou stojí.

Práve kompenzačný príspevok má podľa novely situáciu zlepšiť. Vyplácať ho bude pedagogickému či odbornému zamestnancovi zamestnávateľ z prostriedkov pridelených na tento účel ministerstvom školstva. To by malo každý rok, 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu, na svojom webe zverejniť účel vyplácania kompenzačného príspevku a okruh pedagogických a odborných zamestnancov, ktorým sa bude vyplácať.Novela má okrem toho odstrániť duplicitu vykonávaných činností odborných zamestnancov zaradených do kategórií sociálny pedagóg a sociálny pracovník. Zjednodušiť má aj podmienky zabezpečovania kvality inovačného vzdelávania. Úprava prinesie aj zmeny podmienok výkonu činnosti supervízora v školách či podmienok pôsobenia zahraničných učiteľov pôsobiacich v SR na základe dohody o podpore jazykového vzdelávania alebo na základe výmenného pobytu.Novelu schválili na konci októbra poslanci Národnej rady SR, účinnosť má nadobudnúť od budúceho roka.

Prezident podpísal novelu zákona o letiskových spoločnostiach

Pozemky s letiskovou infraštruktúrou letísk, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu ani letiskových spoločností, bude môcť Ministerstvo dopravy SR odkúpiť do vlastníctva štátu a následne prenajať letiskovej spoločnosti. Vyplýva to z novely zákona o letiskových spoločnostiach a zákona o civilnom letectve, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini."S cieľom usporiadať vlastnícke práva k pozemkom návrh zákona predstavuje právnu úpravu správy majetku štátu odlišnú od všeobecnej úpravy správy majetku štátu, na základe ktorej bude Ministerstvo dopravy SR oprávnené na kúpu pozemkov do vlastníctva štátu a následne na základe nájomnej zmluvy oprávnené ich prenajať letiskovej spoločnosti," priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe.Dôvodom legislatívnej úpravy je, že v súčasnosti sa infraštruktúra letísk nachádza aj na pozemkoch, ktoré nevlastní štát ani letisková spoločnosť. Ide najmä o pozemky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie letiskovej prevádzky alebo bezpečnostnej ochrany týchto letísk. Na ich odkúpenie však nemôže štát priamo poskytnúť verejné prostriedky letiskovej spoločnosti.

Pozemky pod letiskovou infraštruktúrou nadobudnuté do vlastníctva štátu bude môcť rezort dopravy na základe novely prenajať letiskovej spoločnosti za trhové nájomné. Prioritný infraštruktúrny majetok pritom možno prenechať do nájmu maximálne na 50 rokov. Pri nájme do 30 rokov sa vyžaduje súhlas ministerstva, nad 30 rokov je potrebný súhlas vlády.Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov. Upravili ním príspevok v civilnom letectve a možnosti jeho poskytovania. Zaviedli tiež nový typ príspevku súvisiaceho s umožnením zriadenia a prevádzkovania stavieb na obranu štátu vo vzťahu k pozemkom pod letiskovou infraštruktúrou a upravili podmienky jeho poskytovania.Novela bude účinná od 1. decembra 2024.

Prezident podpísal novelu zákona o letiskových spoločnostiach

Pozemky s letiskovou infraštruktúrou letísk, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu ani letiskových spoločností, bude môcť Ministerstvo dopravy SR odkúpiť do vlastníctva štátu a následne prenajať letiskovej spoločnosti. Vyplýva to z novely zákona o letiskových spoločnostiach a zákona o civilnom letectve, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini."S cieľom usporiadať vlastnícke práva k pozemkom návrh zákona predstavuje právnu úpravu správy majetku štátu odlišnú od všeobecnej úpravy správy majetku štátu, na základe ktorej bude Ministerstvo dopravy SR oprávnené na kúpu pozemkov do vlastníctva štátu a následne na základe nájomnej zmluvy oprávnené ich prenajať letiskovej spoločnosti," priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe.Dôvodom legislatívnej úpravy je, že v súčasnosti sa infraštruktúra letísk nachádza aj na pozemkoch, ktoré nevlastní štát ani letisková spoločnosť. Ide najmä o pozemky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie letiskovej prevádzky alebo bezpečnostnej ochrany týchto letísk. Na ich odkúpenie však nemôže štát priamo poskytnúť verejné prostriedky letiskovej spoločnosti.

(Zdroj: TASR/AP)

Pozemky pod letiskovou infraštruktúrou nadobudnuté do vlastníctva štátu bude môcť rezort dopravy na základe novely prenajať letiskovej spoločnosti za trhové nájomné. Prioritný infraštruktúrny majetok pritom možno prenechať do nájmu maximálne na 50 rokov. Pri nájme do 30 rokov sa vyžaduje súhlas ministerstva, nad 30 rokov je potrebný súhlas vlády.Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov. Upravili ním príspevok v civilnom letectve a možnosti jeho poskytovania. Zaviedli tiež nový typ príspevku súvisiaceho s umožnením zriadenia a prevádzkovania stavieb na obranu štátu vo vzťahu k pozemkom pod letiskovou infraštruktúrou a upravili podmienky jeho poskytovania.Novela bude účinná od 1. decembra 2024.

Prezident podpísal zákon o minimálnej mzde

Prezident Peter Pellegrini podpísal vo štvrtok zákon o minimálnej mzde, ktorá sa od roku 2026 zvýši na najmenej 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Informovala o tom na svojom webe kancelária prezidenta."Navrhovaná zmena vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 až 2027," uviedol rezort práce.Takáto výška minimálnej mzdy už v minulosti platila, k zníženiu percentuálneho podielu došlo v čase pandémie COVID-19. V súčasnosti je podľa predkladateľa potrebné vrátiť sa k tejto úprave. Cieľom je vytvoriť dôstojné životné a pracovné podmienky, podporiť kolektívne vyjednávanie zamestnancov a uzatváranie kolektívnych zmlúv.Novela prináša aj opätovné rozširovanie záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví. Takáto úprava už tiež platila do roku 2021, keď bola zrušená. Cieľom zmeny je zvýšenie pokrytia zamestnancov na Slovensku kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi zmluvami.

Prezident podpísal zákon o zvýšení opatrovateľského príspevku na ŤZP deti

Prezident SR Peter Pellegrini podpísal vo štvrtok zákon o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní, v rámci ktorého dôjde k zvýšeniu opatrovateľského príspevku na ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) deti a zmení sa tiež systém odľahčovacej služby. Informovala o tom na svojom webe kancelária prezidenta.Novelou sa zdvojnásobí finančný príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí, a to z doterajších 100 na 200 eur mesačne. Cieľom úpravy je kompenzovať vyššiu mieru finančnej záťaže a starostlivosti pre opatrovateľov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.Zvýši sa tiež rozsah hodín, počas ktorých je možné poskytovať domácu opatrovateľskú službu odkázanej osobe, ktorú osobne opatruje človek poberajúci peňažný príspevok na opatrovanie. Z doterajších najviac ôsmich hodín vzrastie na najviac 40 hodín mesačne.

Rezort práce novelou upravuje aj systém odľahčovacej služby. Za deň poskytnutej odľahčovacej služby sa bude považovať 12 hodín tejto služby, a to bez ohľadu na počet kalendárnych dní, za ktorý bol tento rozsah hodín dosiahnutý.Poslanci pri hlasovaní schválili aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Zrušili tak doterajšie znižovanie výšky príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu z dôvodu príjmu odkázanej osoby. Z novely tiež vypustili pôvodne navrhovanú povinnosť obcí, miest a samosprávnych krajov, aby v určenej lehote umiestnili ľudí odkázaných na starostlivosť buď do vlastného, alebo iného verejného či neverejného zariadenia. Táto oblasť má byť po novom upravená o rok neskôr pri plánovanej veľkej zmene financovania sociálnych služieb.Časť novely bude účinná od 1. decembra tohto roka, zvyšok potom od 1. januára 2025.