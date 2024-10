Šokujúci zvrat vo vyšetrovaní: Najvyšší súd nevidí v atentáte na Fica terorizmus

(Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza, Topky/Vlado Anjel, Reprofoto/Tip čitateľa)

BRATISLAVA -V prípade májového atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nevidí Najvyšší súd terorizmus. Trojčlenný senát sudcov k tomuto záveru dospel minulý mesiac. Informoval o tom dnes portál Aktuality.sk, ktorý získal rozhodnutie o uvalení väzby. Podľa súdu síce obvinený do väzby patrí, ale senát nesúhlasil s právnou kvalifikáciou, podľa ktorej je stíhaný za terorizmus. Portál označil názor súdu za "prelomový".

Polícia spočiatku prípad vyšetrovala ako pokus o vraždu, na teroristický čin bol prekvalifikovaný necelé dva mesiace po streľbe. Zmenu právnej kvalifikácie skutku na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku ohlásil osobne generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý túto možnosť spomenul už krátko po útoku na Fica. Za teroristický útok trestný zákonník v prípade uznania viny obžalovaného predpokladá uloženie doživotia. Za pokus o úkladnú vraždu vrahovi hrozilo 25 rokov väzenia alebo doživotie.

Strieľal Cintula

Na Fica strieľal podľa slovenských médií 71-ročný spisovateľ a aktivista Juraj Cintula, ktorého súd krátko po čine poslal do väzby. Na ministerského predsedu dôchodcu zaútočil z bezprostrednej blízkosti po tom, ako Fico v polovici mája po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej prišiel pozdraviť ľudí na miestne námestie. Strelec svoj čin podľa súdneho dokumentu zdôvodnil tým, že nesúhlasí s politikou terajšej vlády. Tvrdil, že politika nechcel zabiť.

Rozhodnutie súdu však neznamená, že polícia a prokuratúra nemôžu ďalej hľadať dôkazy, ktoré by potvrdili závery o spáchaní teroristického činu. Z rozhodnutia o väzbe nevyplýva ani to, že by prokurátorka a vyšetrovateľka teraz museli meniť právnu kvalifikáciu skutku, napísali Aktuality.sk. Súd nepochyboval, že podozrivým je práve dôchodca z Levíc a že existujú dôvody na väzobné stíhanie, dodal portál.