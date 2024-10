Nepokoje v Lisabone! Výtržníci podpaľovali autobusy! Dôvodom je zastrelenie muža čiernej pleti políciou

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Fire & Rescue Thailand)

Nepokoje sa začali v multikultúrnej štvrti lisabonského predmestia Amadora, kde došlo k streľbe v pondelok skoro ráno. Jej obeťou je 43-ročný muž, ktorého identifikovali ako Odair Moniz. Policajti Monizovi nariadili zastaviť vozidlo po nočnom večierku, no utiekol. Potom stratil nad vozidlom kontrolu a narazil do rôznych zaparkovaných vozidiel.

Keď sa k nemu priblížili policajti, kládol odpor a pokúsil sa na nich zaútočiť nožom. Hliadka údajne dvakrát vystrelila do vzduchu a dvakrát smerom k podozrivému, pričom ho raz zasiahla do hrude. Zraneniam podľahol po prevezení do nemocnice. Portugalské médiá upozornili, že správy o počte výstrelov a o zraneniach sa rôznia. Nepokoje si podľa agentúry Lusa vyžiadali už štyroch zranených vrátane dvoch policajtov. Polícia iba za poslednú noc zaznamenala vyše 60 incidentov.

Médiá informovali, že v pondelok večer vyšlo do ulíc približne 30 ľudí

Koľko ich bolo v druhú noc, nebolo jasné. Zadržané boli tri osoby. Pre nepokoje úrady nasadili aj poriadkovú políciu a hasičov. Niektorí obyvatelia v rozhovore pre miestnu televíziu obvinili políciu z použitia neprimeranej sily. Skupina na ochranu práv SOS Racismo uviedla, že Moniz sa pripojil k dlhému zoznamu černochov, ktorých zabila polícia. Polícia vyšetrí, či bola použitá neprimeraná sila. Portugalská ministerka vnútra Margarida Blascová zase prisľúbila vynaložiť všetko úsilie na to, aby boli výtržníci postavení pred súd.