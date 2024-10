Pre atentát na premiéra odvolali podľa ministra Šutaja Eštoka štyroch funkcionárov

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K atentátu dostal Šutaj Eštok správu od riaditeľa úradu na ochranu ústavných činiteľov. "Boli tam konštatované skutkové súvislosti. Ten hlavný kritický faktor, ktorý z tej správy vyplýval, bol, že v roku 2023 boli zanedbané školenia pre príslušníkov úradu na ochranu ústavných činiteľov. Neprešli tými školeniami, ktorými prejsť mali, na základe toho bola vyvodená aj personálna zodpovednosť," skonštatoval s tým, že sa zanedbali aj bezpečnostné previerky v roku 2023 aj roky predtým. Odvolaní podľa ministra neboli príslušníci Policajného zboru, ktorí boli priamo pri streľbe na premiéra, ale funkcionári.

Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája

K správe zaoberajúcej sa okolnosťami atentátu na Fica povedal, že na nej naďalej pracuje Slovenská informačná služba. Jej detaily nepozná, nemá prístup ani k obsahu vyšetrovacieho spisu, je informovaný len o procesnom postupe. "Správa by mala byť najneskôr do konca roka predložená na rokovanie Národnej rady SR," uviedol Šutaj Eštok. Verí, že minimálne časť bude odtajnená aj pre verejnosť. Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj C. Je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Streľbou zblízka útočník spôsobil Ficovi viaceré vážne zranenia.