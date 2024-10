Obľúbený športový obchod sťahuje z trhu nebezpečné výrobky: FOTO Problémové sú viaceré šarže

(Zdroj: Decathlon)

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v záujme ochrany spotrebiteľa varuje pred nevyhovujúcimi výrobkami. Ide o cyklistické helmy, ktoré sa predávali v obľúbených obchodoch Decathlon. Ak niektorú z problémových šarží máte, vráťte ich do predajne.

Spoločnosť Decathlon SK upozorňuje, že niektoré šarže heliem EXPL500 a ST500 nespĺňajú požiadavky. "Plastový diel v zadnej časti prilby, ktorý drží podbradný remienok, sa môže zlomiť. V tom prípade už prilba nemusí držať na svojom mieste pri náraze následkom pádu," približuje.

(Zdroj: SOI)

Ide o „Cyklistickú helmu, obchodný model - MTB HELMET EXPL500 / ST500“, a problémové sú nasledujúce čísla modelov:

4243712 - Prilba na horskú cyklistiku ST 500 modrá S

2940783 - Prilba na horskú cyklistiku ST 500 modrá M

5034306 - Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 pastelová modrá S

5034307 - Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 pastelová modrá M

5034323 - Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 zelená M

4229390 - Prilba EXPL 500 All Seasons na horskú cyklistiku modrá L

4229391 - Prilba EXPL 500 All Seasons na horskú cyklistiku modrá M.

"S ohľadom na ochranu spotrebiteľov Decathlon preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedený výrobok, aby ho ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom im budú vrátené peniaze," vyzýva spoločnosť a dodáva, že spotrebitelia by si mali priniesť, pokiaľ je to možné, doklad o kúpe alebo ich zákaznícku kartu.