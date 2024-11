Obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové autá známej značky: Skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj to VAŠE!

(Zdroj: Getty Images)

Nakoľko ide o dobrovoľnú aktivitu výrobcu, odstránenie týchto rizík formou opravy bude spotrebiteľom poskytnuté bezplatne. Zvolávaciu akciu je možné vykonať vo všetkých autorizovaných servisoch VW v rámci EÚ odo dňa zverejnenia tohto oznamu.

V prípade modelu Crafter "Grand California" ide o vozidlá vyrobené medzi 08.01.2024 - 06.08.2024, pričom sa mohlo stať, že skúška tesnosti plynovej sústavy nebola vykonaná správne z dôvodu chybného skúšobného prostriedku, nedá sa preto vylúčiť netesnosť plynovej sústavy. Únik plynu môže spôsobiť výbuch, požiar alebo zranenie okoloidúcich.

Riziko predstavuje aj model Caddy. Konkrétne vozidlá vyrobené medzi 06.08.2024 - 09.08.2024, kde môže dôjsť k netesnosti na pripojení brzdovej hadičky z dôvodu chyby pri zoskrutkovaní brzdového potrubia vzadu vľavo. Netesnosť môže viesť k pozvoľnému unikaniu brzdovej kvapaliny, čo ovplyvňuje brzdný výkon a zvyšuje riziko nehôd a zranení.

Na modeloch s názvom Eos, Golf, Golf Variant, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, T6, Crafter, Passat CC a Transporter s predným airbagom od výrobcu Takata, vyrobených prevažne v období rokov 2006 až 2017, môže dôjsť následkom zvýšenej vlhkosti vzduchu v spojení s vysokým kolísaním teplôt ku zhoršeniu vlastností hnacieho prostriedku. Dôsledkom toho v prípade nehody s aktiváciou airbagu sa môžu uvoľniť úlomky telesa generátora plynu, ktoré môžu zraniť osoby sediace vo vozidle. Rovnaký problém s predným airbagom od výrobcu Takata majú aj modely 5Z a AA vyrobené v rokoch 2006 až 2014 a model Crafter vyrobený od 09.05.2005 do 30.09.2016.

(Zdroj: soi.sk)

Problémy s airbagom môžu mať tiež vozidlá Touareg vyrobené medzi 14.8.2023 - 4.11.2023. V tomto prípade sa môže stať, že bočný airbag namontovaný v sedadle (vpredu vľavo) nebol správne pripevnený ku kostre sedadla v priebehu výroby. V takomto prípade funkcia a tiež aj ochranný účinok airbagu môžu byť obmedzené.

Na vozidlách Tiguan Allspace vyrobených v období medzi 8.12.2018 to 18.2.2019 sa mohlo stať, že bol do nich namontovaný jeden alebo viacero chybne vyrobených hlavových airbagov. Hlavové airbagy vozidiel, ktorých sa zvolávacia akcia týka, treba vymeniť. Časti nafukovača sa totiž môžu oddeliť, keď je nasadený hlavový airbag, čo by mohlo spôsobiť zranenie cestujúcich vo vozidle.

(Zdroj: soi.sk)

Pri vozidlách ID.4 a ID.7, ktoré boli vyrobené medzi 22.02.2022 - 19.03.2024 vo výrobnom závode Emden, môžu byť namontované predné sedadlá s nesprávnym skrutkovým spojením medzi operadlom a vaňou sedadla. To by mohlo viesť k zvýšenému riziku zranenia v prípade nehody.

Kompletný zoznam je možné nájsť na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.