Tesco sťahuje z predaja obľúbenú potravinu! Nevyhovela v laboratórnych testoch

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa nachádzala nevyhovujúca potravina, ktorá sa predávala v predajniach obchodného reťazca Tesco. Ide o fazuľu bielu, ktorá neprešla laboratórnym testom. Ak ste si ju kúpili, vráťte ju do predajne.

Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. sťahuje z predaja výrobok "TS Fazuľa biela malá 500 g" s minimálnou trvanlivosťou do 26. septembra 2025. Jej EAN je "5051007158855" a označenie šarže má "L08:07R". Výrobcom je Podravka - Lagris a.s.

Tesco tak urobilo na základe nevyhovujúcich výsledkov laboratórnej analýzy. "Ak ste si tento výrobok zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, bude vám vrátená hodnota výrobku," informuje spoločnosť na svojom webe, kde sa zákazníkom ospravedlnila za vzniknuté nepríjemnosti.