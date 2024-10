Obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové autá na slovenskom trhu: Skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj to VAŠE!

(Zdroj: Getty Images)

SOI upozorňuje vlastníkov vozidiel, aby vo vlastnom záujme zabezpečili opravu dotknutého vozidla. Nakoľko ide o dobrovoľné aktivity výrobcov, odstránenie týchto rizík formou opravy bude spotrebiteľom poskytnuté bezplatne. Riziká sa tentokrát týkajú niektorých modelov značiek Peugeot, Citroën, DS, Fiat či Opel, pričom problémy sa týkajú prevodovky riadenia, nesprávnych pružín či prekročenia emisných limitov.

V prípade značky Peugeot ide o model 208 II, konkrétne o vozidlá vyrobené v období od 12. 04. 2024 do 05. 06. 2024. „Prasklina vo vnútri elektromotora posilňovača riadenia v prevodovke riadenia môže spôsobiť uvoľnenie plastových častí z pastorku. Môže dôjsť k zablokovaniu riadenia, čím sa zvýši riziko nehody a zranenia,“ informuje SOI. Dôvodom zvolávacej akcie je riziko poranenia. Tento problém sa vyrieši výmenou prevodovky riadenia.

(Zdroj: soi.sk)

Rovnaké riziko predstavujú aj modely Corsa a Mokka značky Opel. Pri modeloch Mokka ide o vozidlá vyrobené v období od 9.4. 2024 do 18.5. 2024 a pri Corse v období od 11.4. 2024 do 6.5. 2024.

(Zdroj: soi.sk)

Totožný problém sa vyskytuje aj pri vozidlách DS3 Crossback a Fiat 600 vyrobených počas tohto roka, na Slovensku sa ale podľa SOI aktuálne nenachádza žiadne vozidlo týchto značiek s týmto problémom.

Na riziká poranenia upozorňuje aj Toyota a to pri vozidlách Toyota Proace a Proace Cerso vyrobených od 2. apríla do 29. júna tohto roka. „Príslušné vozidlá sú vybavené nesprávnymi zadnými vinutými pružinami. To môže viesť k zhoršeniu jazdného správania pri plne naloženom vozidle alebo keď vozidlo nie je naložené,“ informuje SOI. Riešením je bezplatná výmena zadných vinutých pružín a nastavenie sklonu svetlometov.

(Zdroj: soi.sk)

SOI ďalej upozorňuje na vybrané vozidlá značky Citroën a vozidlá značky Opel, ktoré predstavujú riziko znečistenia životného prostredia. Emisie oxidov dusíka sú totiž nad rámec emisných predpisov. Pomôcť môže aktualizácia softvéru v riadiacej jednotke motora. Kompletný zoznam je možné nájsť na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.