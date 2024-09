Prognózy na najbližšie hodiny neveštia nič dobré! Zrážky celý deň, horný úsek Dunaja sa blíži k maximám

Dunaj dosiahol v Bratislave dnes ráno 3.SPA a podľa prognóz má naďalej rásť (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Pásmo zrážok sa v skorých ranných hodinách rozšírilo nad celé Slovensko. Počas posledných šiestich hodín spadlo najviac zrážok na Kysuciach, Orave, Spiši, na dolnom Šariši a severne od Košíc. A hoci intenzita dažďa je už menšia ako počas víkendu, vzostup vodných hladín hrozí aj naďalej najmä na miestach, kde už počas víkendu boli zaznamenané povodňové stavy, informuje SHMÚ.

Starostka Radošoviec Iveta Matúšová o situácii v obci (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Ivan Kríž)

Hladina Dunaja je v týchto chvíľach na úrovni 3. stupňa povodňovej aktivity a k stavu kulminácie chýba v Devíne iba 60 cm a v Bratislave 50 cm. Samotná kulminácia by mala nastať zajtra v skorých ranných hodinách alebo dopoludnia. Pozitívnou správou je fakt, že hladina Moravy v hornej časti a to najmä pri Moravskom Svätom Jáne a Kopčanoch stúpa už len mierne, no v dolnej časti je vzostup naďalej výrazný a dramatický.

V oblasti Malých Karpát a to najmä na Záhorí a Myjave je väčšina tokov už v poklese, no situáciu by mohli ešte v nadchádzajúcich hodinách skomplikovať pretrvávajúce zrážky. Tie už zdvíhajú toky na Kysuciach a v Rajci. Zlé správy prichádzajú aj zo susednej Viedne, kde počas noci zaznamenali nový rekord a Dunaj dosiahol až 100-ročnú povodeň. V porovnaní s rokom 2002 je tak hladina Dunaja tento rok len o 30 cm nižšie, informuje imeteo.sk. Ide tak o tretiu najvyššiu hladinu v histórii meraní. Podľa meteorológov je ale táto vlna zrážok posledná. Na západnom Slovensku by mali zrážky ustať už dnes večer a počasie od utorka sa výrazne zlepší.