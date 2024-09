Klimatológ Matejovič o daždivom počasí: TOTO bude rozhodujúce!

Prívalové dažde v Bratislave (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Na Slovensku môžu maximálne úhrny zrážok na západe dosiahnuť okolo 200 milimetrov. Ide o veľmi vysoké úhrny, rozhodujúce bude časové a priestorové rozloženie zrážok. Uviedol to klimatológ Pavel Matejovič s tým, že aktuálna poveternostná situácia spojená s výdatnými zrážkami zvýši hladiny vodných tokov. Týkať sa to bude najmä západného Slovenska, na východe sa neočakávajú také výdatné zrážky.

Zrážková činnosť úzko súvisí s teplotou vzduchu. "Teplý vzduch sa totiž správa ako špongia, čím je vzduch teplejší, tým viac vody dokáže absorbovať. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj počas tohto leta (jún-august), ktoré skončilo nielen u nás, ale aj globálne ako rekordne teplé," povedal Matejovič. Vysvetlil, že do atmosféry sa tak dostalo veľa vody, ktorá sa vyparila z rekordne teplých oceánov. Na Slovensku sa tak okrem vĺn horúčav vyskytlo aj veľa dusných dní.

Ústredná povodňová komisia po rokovaní: V prípade zhoršenej situácie na rieke Morava zvážia jej cielené vypustenie

"Takéto podmienky priali vzniku silných búrok, ktoré boli sprevádzané nebezpečnými meteorologickými javmi, ako boli silný vietor, krupobitie a prívalové dažde. Tie však zasahovali len určité lokality, pričom ojedinele pri nich spadlo aj viac ako 100 milimetrov (mm) zrážok," priblížil klimatológ. Veľa zrážok sa však podľa neho vyskytlo aj v júni. Napríklad v Nitre napršalo za celý mesiac 226,7 mm. Išlo o rekordnú hodnotu na tejto stanici najmenej od roku 1961.

Predchádzajúci mesiac bol mimoriadne suchý

August bol však veľmi suchý, pričom na Slovensku spadlo v priemere asi 50 mm zrážok, čo predstavuje 64 percent dlhodobého priemeru. "Preto bola krajina na konci leta a na začiatku septembra vyprahnutá a spálená v dôsledku dlhotrvajúcich a intenzívnych vĺn horúčav, ktoré zvyšovali potenciálny výpar vody z pôdy," podotkol Matejovič.

Pokračuje, že veľmi teplé leto sa vyskytlo aj v oblasti Stredomoria. Veľmi teplé more zvyšovalo výpar a do atmosféry sa tak dostalo veľa vodnej pary. Už v auguste niektorí klimatológovia podľa Matejoviča upozorňovali, že takáto situácia môže potenciálne spôsobiť stav, keď v relatívne krátkom čase môže spadnúť veľké množstvo atmosférických zrážok. Voda v Jadranskom mori je podľa Matejoviča po horúcom lete veľmi teplá a tlaková níž tak môže čerpať z mora viac energie, týka sa to najmä vodnej pary. Situáciu komplikuje aj atypické rozloženie tlakových útvarov.

"Teplota morí a oceánov sa stále zvyšuje, čím rastie aj energetický potenciál všetkých atmosférických procesov. Zväčšuje sa aj časová a priestorová premenlivosť zrážok, ktoré sú nerovnomernejšie distribuované," uviedol Matejovič s tým, že aj toto sú prejavy klimatickej zmeny. Ľudia to podľa neho mohli pocítiť nielen v tomto roku, ale aj v posledných troch desaťročiach. Napríklad rok 2010 bol na Slovensku rekordne vlhký, rok po ňom patril k najsuchším.