Počasie si vyžiadalo prvé obete: Ženu vo Švajčiarsku smrteľne zranili padajúce vetvy, v Rumunsku zahynulo päť ľudí

BERN - Švajčiarsko hlási prvú obeť búrok. Ženu na prechádzke vážne zranili padajúce vetvy zo stromov a po prevoze do nemocnice zomrela. Presné okolnosti nešťastia sa vyšetrujú. Uviedla to na sieti X polícia kantónu Bern.

Nešťastie sa stalo v piatok v dedine Wengen. Dvadsaťpäťročnú vážne zranenú ženu prepravil do nemocnice vrtuľník, krátko po prevoze však žena zomrela. Vo švajčiarskych horách už v piatok začalo snežiť a dnes by malo sneženie pokračovať. Podľa predpovede meteorológov by v Alpách mal dnes ďalej padať sneh, a to najmä vo výškach nad 1200 metrov. V niektorých oblastiach by mohlo napadnúť až 50 centimetrov snehu. Vláda vydala varovanie pred lavínami.

Wengen: Frau durch abgebrochene Baumteile tödlich verletzthttps://t.co/vtH7MP4xyX — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) September 14, 2024

Počasie si vyžiadalo obete aj na juhovýchode Rumunska v župe Galati, kde v dôsledku záplav zachynuli najmenej štyria ľudia. Ďalších 90 ľudí úrady evakuovali v dedine Pechea. V Galati rumunské úrady hlásia až 150 mm zrážok na meter štvorcový. Hasiči z niekoľkých okresov zachraňovali ľudí na strechách, pretože na niektorých miestach voda stúpla až do výšky 1,7 metra, uviedla rumunská televízia Digi24.