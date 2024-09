ROZHOVOR Nižší daňový bonus ľudí zabolí! Deťom a rodinám by mali brať posledným

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Ako by ste zhodnotili situáciu s pediatrami? Ja osobne mám pre dcéru pediatra v dôchodkovom veku, a bojím sa dňa, kedy do dôchodku odíde... a lekárov bude čoraz menej...

-Na Slovensku nám chýba približne 20 percent pediatrov, čo je obrovské číslo a štatistiky hovoria, že to číslo sa bude ešte zväčšovať. V zahraničí sú veľmi úspešné rezidentské programy, tu na Slovensku sú v začiatkoch. Tieto programy motivujú práve čerstvých absolventov lekárskych fakúlt, v ktorých im prispejú na ambulancie, vzdelávanie, prípadne im skrátia dĺžku odborného vzdelávania v prípade, ak si vyberú odbor, kde je akútny nedostatok špecialistov. Ja vítam takéto zmeny.

Myslím si, že zmeny, ktoré boli prijaté, sú určitým spôsobom lepením problémov, ktoré tu máme. Vieme, že sa skracovali hodiny na pediatrických pohotovostiach. Časom uvidíme, aké dopady to bude mať, verím, že nie fatálne, ale obávam sa, či pediatri zvládnu nápor na pohotovostiach, ak ordinačné hodiny budú tak limitované. Pripomeňme si, že pohotovosti po novom slúžia len do 20:00, nie do 22:00. Ešte prešiel krátky čas, aby sme vedeli vyvodiť závery. Napokon, s týmto nápadom prišla samotná asociácia pediatrov, čiže som rada, že prebieha aktívny dialóg medzi nimi a ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou a lekárov počúva a v spolupráci s nimi navrhla nejaké riešenia. Takýto problém totiž nie je dlhodobo udržateľný, a áno, je potrebné ho lepiť a v krátkom časovom horizonte ho aj vyriešiť.

Čo je potom problém?

-Vidím len čiastkové riešenia, a som z toho smutná. Napriek tomu, že zdravotníctvo má najvyšší rozpočet doteraz, kedy sa zvýšili zdravotné odvody, počíta sa s peniazmi z plánu obnovy na výstavbu nemocníc, tak nám chýba vízia vyliečiť najväčšie boľačky zdravotníctva, modernizovať zdravotníctvo. Bolo by potrebné detailnejšie sa pozrieť na výdavky štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, odkiaľ nám stále utekajú peniaze a nevieme, či hospodárne. Je skôr dôvodná obava, že naopak, nehospodárne. Vieme, čo treba spraviť, stačí len politická odvaha ísť do toho. A tá absentuje. Potom je na mieste otázka, či aj tá politička na čele rezortu nie je zapletená do všetkých obáv, ktoré máme o nehospodárnosti tohto rezortu, keď blokuje žiadúce zmeny.

Pediatri sú v súčasnosti vyťažení na 120%, je problém si nájsť dobrého lekára pre dieťa. Väčšina pediatrov má už nastavený objednávkový systém pacientov. Jednoducho, keď potrebujú rodičia dieťa vyšetriť, musia sa objednať. Kamarátkin syn bol však nedávno chorý, horúčkoval, začalo to počas víkendu, prišli k svojmu lekárovi a ten ich odmietol vyšetriť, že majú toho veľa, majú sa objednať, nevyšetrili ho, aj keď bol akútny, napriek tomu, že čakáreň mala zívať prázdnotou. Chápem, že majú toho veľa, ale nemali by mať práve pre takéto prípady vyčlenený čas pre akútnych pacientov a odťažiť tak pohotovosti?

-Priznám sa, že osobne som sa s tým nestretla, aby pediatri nemali vyčlenený čas pre akútnych pacientov. Je ale pravda, že nemám zmonitorovanú situáciu na celom Slovensku. Toto je prekvapivá situácia, ak majú takto nevydarený manažment v neprospech pacienta. Sama chodím s deťmi k pediatričke, viem si na stránke pozrieť, kedy majú vyčlenený čas na „akuťákov“. Treba ale povedať, že je dobré, ak majú pediatri presne rozdelené časy pre tých ktorých pacientov, aby sa napríklad choré deti nestretli s novorodencami a podobne. Prekvapuje ma, ak sa stáva, že akútni pacienti nemajú vyčlenené hodiny. Pozriem sa na to, aj z legislatívnej stránky, či by nemala pre pediatrov plynúť takáto povinnosť na zavedenie istého času pre akútnych pacientov. Rada tomu dopomôžem, ak takáto povinnosť v zákone absentuje.

Poďme k inej téme. Nedávno som zachytila v jednej skupine na sociálnej sieti príbehy dvoch žien z rovnakej pôrodnice v Bratislave, ktoré prišli o bábätko, zrejme pre nedostatočnú starostlivosť počas poradní v nemocnici. Prípad žien riešia vaše opozičné kolegyne Simona Petrík A Veronika Cifrová Ostrihoňová, obe toho času europoslankyne za PS. Registrujete ich prípady? Spolupracujete s nimi?

-Áno, zachytila som tieto prípady, no musím povedať, že nemám priamy kontakt na tieto dámy, ktorým sa takáto bolestivá vec stala. Touto cestou by som ich rada vyzvala, že ak by sa chceli so svojimi príbehmi zveriť aj mne, tak nech sa mi ozvú, uchádzam sa o ich dôveru v tejto veci. Ale nechcem na to tlačiť, je to predsa len intímna a nepríjemná vec. Ťažko sa mi ale vyjadruje k takejto veci, keď nepoznám celé pozadie. Veľmi si želám, aby sme pri takýchto prípadoch dokázali citlivo a rezervovane komunikovať z úcty k daným ženám, čiže nerada by som to takto „zvonku“ komentovala. Na druhú stranu, som presvedčená, že aj budúca matka, rodička, je dnes hodená do splete rôznych tendenčných informácií.

Už len pri tak triviálnej veci, ako je odber pupočníkovej krvi pri pôrode, nie sú ku nám, ženám, častokrát zdravotníci úplne úprimní a transparentní. Nik vám nepovie, že ak sa rozhodnete pre odber krvi, zdravotník, ktorí to vykonáva, má z tohto zákroku províziu. Ak takéto informácie žena nemá a zdravotník na ňu v tejto veci tlačí, môže to ovplyvniť jej zdravý úsudok v prospech odobratia. Myslím si, že toto je voči ženám nefér, že nemajú transparentné informácie, na základe ktorých by sa vedeli rozhodovať, často nemajú ani informácie na čo všetko majú počas tehotenstva nárok a mohli to vyžadovať. Urobím všetko pre to, aby sa takéto zmeny, ktoré nič nestoja, ale vedia zachrániť život dieťaťa, alebo ženy, prijali. Spomeniem pritom moju snahu o právo ženy mať pri sebe počas pôrodu doprovod. Bol to ťažký boj, ale od júna tohto roku je zákon účinný.

